عربي
https://sputnikarabic.ae/20230130/لافروف-المفاوضات-بشأن-بناء-خط-الغاز-التيار-الباكستاني-وصلت-إلى-مرحلة-متقدمة-1072879259.html
لافروف: المفاوضات بشأن بناء خط الغاز "التيار الباكستاني" وصلت إلى مرحلة متقدمة
لافروف: المفاوضات بشأن بناء خط الغاز "التيار الباكستاني" وصلت إلى مرحلة متقدمة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن مسألة بناء خط الغاز إلى باكستان "التيار الباكستاني"، باتت في مرحلة متقدمة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T13:11+0000
2023-01-30T13:11+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_0:104:3094:1844_1920x0_80_0_0_38fdf3c67a81744ed696a910805befa2.jpg
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري: "المسألة وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التطور. أنا متأكد من أنه سيتم تسجيل مزيد من التقدم في المستقبل القريب جدا".ومن المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"، المعروف سابقا باسم "شمال - جنوب"، البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وجوادار في جنوب باكستان، بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز الصناعي في منطقة كاسور (البنجاب) في شمال البلاد.ويبلغ طول الخط نحو 1100 كيلومتر؛ ومن المفترض أن يصل حجم تمرير الغاز في الخط 12.3 مليار متر مكعب سنويًا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/موسكو-وإسلام-آياد-تتوصلان-إلى-اتفاقات-حول-توريد-النفط-الروسي-إلى-باكستان-1072500847.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067074957_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_c77243fc91f8dc95432d680a895555df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

لافروف: المفاوضات بشأن بناء خط الغاز "التيار الباكستاني" وصلت إلى مرحلة متقدمة

13:11 GMT 30.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن مسألة بناء خط الغاز إلى باكستان "التيار الباكستاني"، باتت في مرحلة متقدمة.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري: "المسألة وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التطور. أنا متأكد من أنه سيتم تسجيل مزيد من التقدم في المستقبل القريب جدا".
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
موسكو وإسلام آباد تتوصلان إلى اتفاقات حول توريد النفط الروسي إلى باكستان
20 يناير, 08:21 GMT
ومن المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"، المعروف سابقا باسم "شمال - جنوب"، البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وجوادار في جنوب باكستان، بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز الصناعي في منطقة كاسور (البنجاب) في شمال البلاد.

ويبلغ طول الخط نحو 1100 كيلومتر؛ ومن المفترض أن يصل حجم تمرير الغاز في الخط 12.3 مليار متر مكعب سنويًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала