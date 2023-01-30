https://sputnikarabic.ae/20230130/لافروف-المفاوضات-بشأن-بناء-خط-الغاز-التيار-الباكستاني-وصلت-إلى-مرحلة-متقدمة-1072879259.html
لافروف: المفاوضات بشأن بناء خط الغاز "التيار الباكستاني" وصلت إلى مرحلة متقدمة
لافروف: المفاوضات بشأن بناء خط الغاز "التيار الباكستاني" وصلت إلى مرحلة متقدمة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن مسألة بناء خط الغاز إلى باكستان "التيار الباكستاني"، باتت في مرحلة متقدمة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T13:11+0000
2023-01-30T13:11+0000
2023-01-30T13:11+0000
روسيا
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وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري: "المسألة وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التطور. أنا متأكد من أنه سيتم تسجيل مزيد من التقدم في المستقبل القريب جدا".ومن المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"، المعروف سابقا باسم "شمال - جنوب"، البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وجوادار في جنوب باكستان، بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز الصناعي في منطقة كاسور (البنجاب) في شمال البلاد.ويبلغ طول الخط نحو 1100 كيلومتر؛ ومن المفترض أن يصل حجم تمرير الغاز في الخط 12.3 مليار متر مكعب سنويًا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/موسكو-وإسلام-آياد-تتوصلان-إلى-اتفاقات-حول-توريد-النفط-الروسي-إلى-باكستان-1072500847.html
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روسيا
لافروف: المفاوضات بشأن بناء خط الغاز "التيار الباكستاني" وصلت إلى مرحلة متقدمة
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن مسألة بناء خط الغاز إلى باكستان "التيار الباكستاني"، باتت في مرحلة متقدمة.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري: "المسألة وصلت بالفعل إلى مرحلة متقدمة من التطور. أنا متأكد من أنه سيتم تسجيل مزيد من التقدم في المستقبل القريب جدا".
ومن المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"، المعروف سابقا باسم "شمال - جنوب"، البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وجوادار في جنوب باكستان، بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز الصناعي في منطقة كاسور (البنجاب) في شمال البلاد.ويبلغ طول
الخط نحو 1100 كيلومتر؛ ومن المفترض أن يصل حجم تمرير الغاز في الخط 12.3 مليار متر مكعب سنويًا.