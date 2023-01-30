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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الباكستاني في موسكو... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230130/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الباكستاني-في-موسكو-فيديو--1072871103.html
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الباكستاني في موسكو... فيديو
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الباكستاني في موسكو... فيديو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الباكستاني بوتو زرداري مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في العاصمة موسكو. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T10:47+0000
2023-01-30T11:03+0000
روسيا
العالم
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قال لافروف خلال المؤتمر إن مكافحة الإرهاب يجب أن تتبع دون أي معايير مزدوجة ويجب ألا يتم استخدام الإرهابيين من أجل تحقيق الأهداف مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي التي يتبعها الغرب.وبين لافروف أن الطرفين ناقشا نهج الغرب في أوكرانيا والحرب الهجينة التي يقودها الغرب ضد روسيا وتحويل نظام كييف إلى أداة لتقويض حقوق المواطنين الروس في المناطق الشرقية.ونوه لافروف إلى أن الجانبين تحدثا عن الأوضاع الدولية والإقليمية والأوضاع في أفغانستان.وبدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني: "يسرنا أن نحصل على فرصة من دعم موسكو، ونحن نعمل على تطوير علاقات مع روسيا ولا نرى أي حواجز أمام هذا الطريق.وشدد الوزير الباكستاني على أن بلاده تؤكد في حديثها مع واشنطن وأوروبا على أهمية الحوار في حل النزاعات.
https://sputnikarabic.ae/20230130/لافروف-عودة-الأسلحة-النووية-الأمريكية-إلى-شبه-الجزيرة-الكورية-ستؤدي-إلى-عواقب-غير-سارة-1072869075.html
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الباكستاني في موسكو... فيديو

10:47 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 11:03 GMT 30.01.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوريعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الباكستاني بوتو زرداري مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في العاصمة موسكو.
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الباكستاني بوتو زرداري مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الباكستاني بوتو زرداري مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في العاصمة موسكو.
قال لافروف خلال المؤتمر إن مكافحة الإرهاب يجب أن تتبع دون أي معايير مزدوجة ويجب ألا يتم استخدام الإرهابيين من أجل تحقيق الأهداف مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي التي يتبعها الغرب.
وبين لافروف أن الطرفين ناقشا نهج الغرب في أوكرانيا والحرب الهجينة التي يقودها الغرب ضد روسيا وتحويل نظام كييف إلى أداة لتقويض حقوق المواطنين الروس في المناطق الشرقية.

ونوه لافروف إلى أن موسكو تثمن الموقف الباكستاني المتزن حول الأزمة في أوكرانيا.

ونوه لافروف إلى أن الجانبين تحدثا عن الأوضاع الدولية والإقليمية والأوضاع في أفغانستان.
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
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وبدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني: "يسرنا أن نحصل على فرصة من دعم موسكو، ونحن نعمل على تطوير علاقات مع روسيا ولا نرى أي حواجز أمام هذا الطريق.
وشدد الوزير الباكستاني على أن بلاده تؤكد في حديثها مع واشنطن وأوروبا على أهمية الحوار في حل النزاعات.
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