https://sputnikarabic.ae/20230130/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-الباكستاني-في-موسكو-فيديو--1072871103.html

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الباكستاني في موسكو... فيديو

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الباكستاني في موسكو... فيديو

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الباكستاني بوتو زرداري مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في العاصمة موسكو. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T10:47+0000

2023-01-30T10:47+0000

2023-01-30T11:03+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072874089_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_d24bcb3d47438281c1394f503b8ad7dd.jpg

قال لافروف خلال المؤتمر إن مكافحة الإرهاب يجب أن تتبع دون أي معايير مزدوجة ويجب ألا يتم استخدام الإرهابيين من أجل تحقيق الأهداف مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي التي يتبعها الغرب.وبين لافروف أن الطرفين ناقشا نهج الغرب في أوكرانيا والحرب الهجينة التي يقودها الغرب ضد روسيا وتحويل نظام كييف إلى أداة لتقويض حقوق المواطنين الروس في المناطق الشرقية.ونوه لافروف إلى أن الجانبين تحدثا عن الأوضاع الدولية والإقليمية والأوضاع في أفغانستان.وبدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني: "يسرنا أن نحصل على فرصة من دعم موسكو، ونحن نعمل على تطوير علاقات مع روسيا ولا نرى أي حواجز أمام هذا الطريق.وشدد الوزير الباكستاني على أن بلاده تؤكد في حديثها مع واشنطن وأوروبا على أهمية الحوار في حل النزاعات.

https://sputnikarabic.ae/20230130/لافروف-عودة-الأسلحة-النووية-الأمريكية-إلى-شبه-الجزيرة-الكورية-ستؤدي-إلى-عواقب-غير-سارة-1072869075.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم