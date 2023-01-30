https://sputnikarabic.ae/20230130/لص-منحوس-سرق-سيارة-شرطة-وانقلب-بها-أمام-القطار-فأسرعت-الشرطة-لإنقاذه-1072887376.html
"لص منحوس" سرق سيارة شرطة وانقلب بها أمام القطار.. فأسرعت الشرطة لإنقاذه
"لص منحوس" سرق سيارة شرطة وانقلب بها أمام القطار.. فأسرعت الشرطة لإنقاذه
لاحق النحس لصا أمريكيا سرق سيارة شرطة وحاول الهرب بها، لكنها انقلبت به عندما كان على وشك الاصطدام بقطار شحن، لتدركه الشرطة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:29+0000
2023-01-30T16:29+0000
2023-01-30T16:29+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وسرق ميكال باركر، البالغ من العمر 29 عاما، إحدى سيارات الشرطة الأمريكية، التي سارعت إلى مطاردته بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.وخلال المطاردة التي تضمنت عدة سيارات شرطة ومروحية شرطية، فَقَدَ باركر السيطرة على السيارة وانقلب بها فوق شريط السكك الحديدية.وعندما انقلبت السيارة كان أحد قطارات الشحن قادما، فأسرعت الشرطة التي كانت تتعقبه إلى إنقاذه، وفقا لما نقلته FOX5 Atlanta عن العريف جون شافي.ونشرت شرطة أتلانتا لقطات جوية وأخرى مُلتقطة عن طريق الكاميرات الشخصية للضباط، بينما كانوا يسارعون لإنقاذه عن طريق سحبه من السيارة لإخراجه منها.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
"لص منحوس" سرق سيارة شرطة وانقلب بها أمام القطار.. فأسرعت الشرطة لإنقاذه
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لاحق النحس لصا أمريكيا سرق سيارة شرطة وحاول الهرب بها، لكنها انقلبت به عندما كان على وشك الاصطدام بقطار شحن، لتدركه الشرطة.
وسرق ميكال باركر، البالغ من العمر 29 عاما، إحدى سيارات الشرطة الأمريكية، التي سارعت إلى مطاردته بمدينة أتلانتا
في ولاية جورجيا الأمريكية.
وخلال المطاردة التي تضمنت عدة سيارات شرطة ومروحية شرطية، فَقَدَ باركر السيطرة على السيارة وانقلب بها فوق شريط السكك الحديدية.
وعندما انقلبت السيارة كان أحد قطارات الشحن قادما، فأسرعت الشرطة التي كانت تتعقبه إلى إنقاذه، وفقا لما نقلته FOX5 Atlanta
عن العريف جون شافي.
ونشرت شرطة أتلانتا لقطات جوية وأخرى مُلتقطة عن طريق الكاميرات الشخصية للضباط، بينما كانوا يسارعون لإنقاذه عن طريق سحبه من السيارة لإخراجه منها.