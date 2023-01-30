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https://sputnikarabic.ae/20230130/لص-منحوس-سرق-سيارة-شرطة-وانقلب-بها-أمام-القطار-فأسرعت-الشرطة-لإنقاذه-1072887376.html
"لص منحوس" سرق سيارة شرطة وانقلب بها أمام القطار.. فأسرعت الشرطة لإنقاذه
"لص منحوس" سرق سيارة شرطة وانقلب بها أمام القطار.. فأسرعت الشرطة لإنقاذه
لاحق النحس لصا أمريكيا سرق سيارة شرطة وحاول الهرب بها، لكنها انقلبت به عندما كان على وشك الاصطدام بقطار شحن، لتدركه الشرطة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:29+0000
2023-01-30T16:29+0000
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وسرق ميكال باركر، البالغ من العمر 29 عاما، إحدى سيارات الشرطة الأمريكية، التي سارعت إلى مطاردته بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.وخلال المطاردة التي تضمنت عدة سيارات شرطة ومروحية شرطية، فَقَدَ باركر السيطرة على السيارة وانقلب بها فوق شريط السكك الحديدية.وعندما انقلبت السيارة كان أحد قطارات الشحن قادما، فأسرعت الشرطة التي كانت تتعقبه إلى إنقاذه، وفقا لما نقلته FOX5 Atlanta عن العريف جون شافي.ونشرت شرطة أتلانتا لقطات جوية وأخرى مُلتقطة عن طريق الكاميرات الشخصية للضباط، بينما كانوا يسارعون لإنقاذه عن طريق سحبه من السيارة لإخراجه منها.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

"لص منحوس" سرق سيارة شرطة وانقلب بها أمام القطار.. فأسرعت الشرطة لإنقاذه

16:29 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / JIM VONDRUSKA
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لاحق النحس لصا أمريكيا سرق سيارة شرطة وحاول الهرب بها، لكنها انقلبت به عندما كان على وشك الاصطدام بقطار شحن، لتدركه الشرطة.
وسرق ميكال باركر، البالغ من العمر 29 عاما، إحدى سيارات الشرطة الأمريكية، التي سارعت إلى مطاردته بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.
وخلال المطاردة التي تضمنت عدة سيارات شرطة ومروحية شرطية، فَقَدَ باركر السيطرة على السيارة وانقلب بها فوق شريط السكك الحديدية.
وعندما انقلبت السيارة كان أحد قطارات الشحن قادما، فأسرعت الشرطة التي كانت تتعقبه إلى إنقاذه، وفقا لما نقلته FOX5 Atlanta عن العريف جون شافي.
ونشرت شرطة أتلانتا لقطات جوية وأخرى مُلتقطة عن طريق الكاميرات الشخصية للضباط، بينما كانوا يسارعون لإنقاذه عن طريق سحبه من السيارة لإخراجه منها.
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