https://sputnikarabic.ae/20230130/لماذا-ترتفع-نسبة-السكر-في-الدم-خلال-الشتاء؟-1072873922.html

لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم خلال الشتاء؟

لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم خلال الشتاء؟

إذا كنت تعاني من تذبذب في مستويات الجلوكوز، فأنت بحاجة إلى معالجة ارتفاع نسبة السكر في الدم خلال أشهر الشتاء. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T11:06+0000

2023-01-30T11:06+0000

2023-01-30T11:06+0000

مجتمع

الصحة

أمراض القلب والسكري والضغط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102601/43/1026014314_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_bb3e414d13fe248656ff8adbc4e896aa.jpg

يرتبط انخفاض درجة الحرارة ارتباطا مباشرا بزيادة مستويات السكر في الدم مما يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".تدور أحداث الشتاء حول البقاء في المنزل والاستمتاع بتناول الأطعمة والمشروبات الساخنة، ويميل الأشخاص المصابون بالسكري إلى الانجذاب إلى مثل هذه الأطعمة الشهية، معتقدين أن تناول السكر من حين لآخر لن يضر ولكن هذا يؤدي إلى زيادة مفرطة في مستويات السكر في الدم.ظاهرة رينوديقول الدكتور بانشي سابو، اختصاصي السكري: "تحدث ظاهرة رينود عندما تنقبض الأوعية الدموية في البرد، خاصة في القدمين واليدين، مما يجعلك تشعر بالخدر في هذه الأجزاء. من المعروف أن هذه الحالة تزيد من مستويات السكر في الدم. تضيق الشرايين الأصغر المسؤولة عن إمداد الجلد بالدم استجابة للبرد والضغط".لماذا تؤثر البرودة على نسبة السكر في الدم؟يمكن أن يكون للطقس البارد تأثير على مستويات السكر في الدم، ناهيك عن الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات في الأمسيات الباردة، لذلك قد يكون من الصعب الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن الحدود الطبيعية.بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الإجهاد الناتج عن نزلات البرد أو التهاب الجيوب الأنفية أو الإنفلونزا في إفراز جسمك للهرمونات التي تساعد في مكافحة المرض. يمكن أن يكون لهذه الهرمونات أيضا تأثير على مستويات السكر في الدم.القراءات الخاطئةغالبا ما تتأثر أدوات ومعدات قياس مستوى السكري بانخفاض مفاجئ في درجة الحرارة وقد يُظهر ذلك قراءات خاطئة.يمكن أن تؤدي التغييرات في انخفاض الأكسجين في الدم وضعف تدفق الدم في المناخات القاسية إلى حدوث خلل في شريط اختبار مرض السكري. لذلك يجب أن تتأكد من أن درجة حرارة جسمك طبيعية للحصول على قراءة دقيقة، يضيف الدكتور سابو.

https://sputnikarabic.ae/20210321/ما-هو-المعدل-المثالي-لسكر-الدم-على-مدار-اليوم؟-1048423117.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, أمراض القلب والسكري والضغط