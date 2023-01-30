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لولا دا سيلفا يكرر رفضه إرسال ذخائر إلى أوكرانيا ويقول إن "البرازيل بلد سلام"
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/لولا-دا-سيلفا-يكرر-رفضه-إرسال-ذخائر-إلى-أوكرانيا-ويقول-إن-البرازيل-بلد-سلام-1072897520.html
لولا دا سيلفا يكرر رفضه إرسال ذخائر إلى أوكرانيا ويقول إن "البرازيل بلد سلام"
لولا دا سيلفا يكرر رفضه إرسال ذخائر إلى أوكرانيا ويقول إن "البرازيل بلد سلام"
رفض الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، مجددا إرسال ذخائر إلى أوكرانيا، قائلا إن "البرازيل بلد سلام". 30.01.2023, سبوتنيك عربي
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أخبار البرازيل , العالم, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل , العالم, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا يكرر رفضه إرسال ذخائر إلى أوكرانيا ويقول إن "البرازيل بلد سلام"
22:54 GMT 30.01.2023
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رفض الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، مجددا إرسال ذخائر إلى أوكرانيا، قائلا إن "البرازيل بلد سلام".
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