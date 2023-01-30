https://sputnikarabic.ae/20230130/ماكرون-لا-يستبعد-احتمالية-تزويد-أوكرانيا-بطائرات-مقاتلة-1072895236.html
ماكرون لا يستبعد احتمالية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
ماكرون لا يستبعد احتمالية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T20:09+0000
2023-01-30T20:09+0000
2023-01-30T20:09+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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القاهرة - سبوتنيك. وصرح ماكرون في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ردا على سؤال حول إمكانية تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة، بالقول: "لا نستبعد أي شيء".وعاد الرئيس الفرنسي وأكد أن أحد معايير توريد الأسلحة إلى أوكرانيا تتمثل في عدم تأجيج الصراع، مضيفا أن تلك الأسلحة يجب ألا تستخدم في استهداف الأراضي الروسية.وطالب فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية، أن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، طالب ألمانيا بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.
https://sputnikarabic.ae/20230130/شولتس-يرفض-إرسال-طائرات-مقاتلة-أو-قوت-برية-إلى-أوكرانيا-ويحذر-من-المزايدة-1072887751.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا
ماكرون لا يستبعد احتمالية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه لا يستبعد إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وصرح ماكرون في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ردا على سؤال حول إمكانية تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة، بالقول: "لا نستبعد أي شيء".
وعاد الرئيس الفرنسي وأكد أن أحد معايير توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
تتمثل في عدم تأجيج الصراع، مضيفا أن تلك الأسلحة يجب ألا تستخدم في استهداف الأراضي الروسية.
وطالب فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة
، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية، أن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك، طالب ألمانيا بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.