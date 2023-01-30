https://sputnikarabic.ae/20230130/مايكروسوفت-تتوقف-في-غضون-ساعات-عن-بيع-ويندوز-10-البديل-قد-يكون-مكلفا-1072879623.html

"مايكروسوفت" تتوقف في غضون ساعات عن بيع "ويندوز 10".. البديل قد يكون مكلفا

"مايكروسوفت" تتوقف في غضون ساعات عن بيع "ويندوز 10".. البديل قد يكون مكلفا

أكدت شركة "مايكروسوفت أنها لن تبيع نظام التشغيل "ويندوز 10" اعتبارًا من الغد وسيترك ذلك الملايين يواجهون فاتورة ضخمة حيث سيحتاجون إلى التبديل إلى "ويندوز 11". 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T13:26+0000

2023-01-30T13:26+0000

2023-01-30T13:26+0000

مجتمع

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وتتخذ حملة عملاقة التكنولوجيا الأمريكية الهادفة إلى حث جميع مستخدميها على تبني نظام التشغيل الجديد منعطفا مثيرا آخر حيث توشك على منع بيع "ويندوز 10" عبر متجرها الرسمي.غدا، 31 يناير/كانون الثاني 2023، هو اليوم الأخير الذي سيتمكن فيه أولئك الذين يستخدمون أنظمة تشغيل أقدم – مثل "ويندوز 7 و"8" من شراء ترقية "ويندوز 10" مباشرة من مايكروسوفت، وبعد ذلك التاريخ، سيتوفر "ويندوز 11" قفط، بحسب موقع "إكسبريس".وكانت "مايكروسوفت" طرحت نظام التشغيل "ويندوز 10" في يوليو/ تموز 2015، والذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب إزالة قائمة البداية والزر التقليديين، وتبني واجهة تعمل باللمس طوال الوقت.أكدت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على موقعها على الإنترنت أن "31 يناير 2023 سيكون آخر يوم يتم فيه عرض تنزيل "ويندوز 10" للبيع.تأتي هذه الأخبار في وقت سيء للغاية بالنسبة لملايين من محبي "ويندوز" حيث أنهت مايكروسوفت دعمها لبعض منتجاتها القديمة في وقت سابق من هذا الشهر.تم تحذير مستخدمي أنظمة التشغيل مثل Windows 8.1 مؤخرا من أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لن تتلقى تحديثات أمنية حيوية أو ميزات جديدة أو إصلاحات للأخطاء تهدف إلى الحفاظ على الأشياء آمنة وخالية من الثغرات.أولئك الذين لم ينتقلوا بالفعل إلى "ويندوز 10" سيُتركون الآن بخيار واحد فقط ومكلف للغاية.يتطلب نظام التشغيل الجديد هذا أجهزة أكثر حداثة حيث يحتاج أصحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول إلى جهاز به معالجات قوية، وكذلك TPM وتعني Trusted Platform Module (وحدة النظام الأساسي الموثوقة) وهي ميزة أمان لن تجدها إلا في الأجهزة الأحدث.يتطلب "ويندوز 10" طاقة أقل للتشغيل ولكن مع التخلص التدريجي منه الآن، قد يكون شراء جهاز كمبيوتر جديد قريبا هو الخيار الوحيد لأولئك الذين يرغبون في التأكد من أن أجهزتهم وملفاتهم الشخصية تظل آمنة.إلى جانب إزالته من البيع، كشفت مايكروسوفت أيضا عن التاريخ الذي ستتوقف فيه عن دعم Windows 10 وهو ليس بعيدا كما يعتقد الكثيرون. في الواقع سيصبح نظام التشغيل هذا من الماضي اعتبارا من عام 2025 - أي بعد عامين فقط.متطلبات النظام لـ "ويندوز 11":• المعالج: 1 غيغاهرتز أو أسرع مع نواتين أو أكثر على معالج أو نظام 64 بت متوافق على شريحة (SoC).• ذاكرة الوصول العشوائي: 4 غيغا بايت أو أكثر.• التخزين: 64 غيغابايت * أو أكثر من السعة التخزينية المتوفرة مطلوبة لتثبيت Windows 11.• قد تكون هناك حاجة إلى مساحة تخزين إضافية لتنزيل التحديثات وتمكين ميزات معينة.• بطاقة الرسومات: متوافقة مع DirectX 12 أو أحدث، مع برنامج تشغيل WDDM 2.0.• البرامج الثابتة للنظام: UEFI، إمكانية التمهيد الآمن.•الإصدار 2.0 من الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM).• العرض: شاشة عالية الدقة (720 بكسل)، شاشة 9 بوصة أو أكبر، 8 بت لكل قناة ملونة.• الاتصال بالإنترنت: الاتصال بالإنترنت ضروري لإجراء التحديثات ولتنزيل بعض الميزات واستخدامها.

https://sputnikarabic.ae/20230123/مايكروسوفت-تتوقف-عن-إتاحة-تراخيص-ويندوز-10-في-نهاية-يناير-وتكشف-عن-موعد-التخلي-عنه-نهائيا-1072613003.html

https://sputnikarabic.ae/20221027/ميزة-جديدة-من-ويندوز-11-تفعيل-الإنترنت-على-هواتف-سامسونغ-من-خلال-الكمبيوتر-1069552944.html

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