https://sputnikarabic.ae/20230130/محلل-سياسي-الحديث-عن-توافق-داخلي-وخارجي-على-رئيس-جديد-للبنان-أمرًا-مستحيلًا-1072889222.html

محلل سياسي: الحديث عن توافق داخلي وخارجي على رئيس جديد للبنان يبدو أمرًا مستحيلًا

محلل سياسي: الحديث عن توافق داخلي وخارجي على رئيس جديد للبنان يبدو أمرًا مستحيلًا

أشار الكاتب والمحلل السياسي جورج شاهين إلى أن الحديث عن توافق داخلي وخارجي على رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يبدو حتى هذه اللحظة أمرًا مستحيلًا أو غير دقيقًا... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T17:39+0000

2023-01-30T17:39+0000

2023-01-30T17:45+0000

أخبار لبنان

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وقال شاهين في حديثه ل"سبوتنيك" إنه "كان واضحًا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رفض مبادرة النواب التغييريين بالاعتصام داخل مجلس النواب جمد الدعوات إلى جلسات انتخاب الرئيس، وليس لهذا السبب فحسب فالرئيس بري كان يعتقد أنه سيمارس ضغوطًا على الأطراف كافة للدخول إلى حوار يعقده في مجلس النواب لهذه الغاية، قبل أن يوجه الدعوة إلى الجلسة الثانية عشر، لكن المشكلة الحقيقية يعرفها الرئيس بري وهي أنه هو و "حزب الله" متمسكون بترشيح النائب سليمان فرنجية وأن الأطراف المدعوين للحوار يعتقدون أنهم مدعوون للإتفاق على فرنجية ليس هناك من خيار آخر كما عبرت عنه قيادة "حزب الله"، قبل أن توضح هذه القيادة مؤخرًا أو في الأيام القليلة الماضية أنه ليس لديها مرشح نهائي وأنها مستعدة للحوار، ولكن جاء الأمر متأخرًا وقد بلغت المواقف حدًا تصعيديًا لم يعد لقدرة أحد العودة عن السقف الذي بلغه".وأوضح أن "الذين يرشحون النائب ميشال معوض يدركون أن العدد الأقصى من النواب المؤيدين لن يصل إلى النصف زائد واحد، وأن من يؤيدون فرنجية يدركون ذلك، لهذه الأسباب تتعدد الاقتراحات المتنقلة من مرجع إلى آخر حول وجود لائحة أسماء بمرشحين جدد لكن دون التوافق على شخص أو شخصين مصاعب جمة"، مشيرًا إلى أن "المطلوب أن يصل الحوار إلى مكان ما يضمن وجود ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة الانتخاب لانتخاب رئيس وهو أمر يعني إن تم التوصل إلى مرشحين أو ثلاثة يمكن ترك الحرية للمجلس النيابي بانتخاب أحدهم شرط أن يبقى الجميع داخل القاعة وتأمين النصاب القانوني المطلوب بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب على الأقل".كما أكد شاهين على أنه "إذا صدقت التقارير الدبلوماسية بأن معظم القوى الخارجية لن يكون لها رأي في الرئيس المقبل، كل المعلومات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية لم يكن لها مرشح بالإسم، وكذلك واشنطن، وأن فرنسا التي ترحب الاتفاق على أي شخص لا يمكنها أن تستدرج الأمريكيين والسعوديين والقطريين والإيرانيين إلى تفاهم رئاسي وهي معادلة قالت بشكل واضح أن الانقسام الدولي ليس بسبب أزمة لبنان هناك أزمات دولية كبرى أبرزت حلفين مختلفين، لكن الانقسامات الداخلية في لبنان هي نتيجة الخلاف الدولي أو الإقليمي أو وجود محورين، محور تقوده واشنطن وبعض العواصم وآخر تقوده إيران وموسكو والصين وغيرها، الانقسام الداخلي هو نتيجة الخلافات الخارجية وليس صحيحًا أن الخلافات الخارجية سببها لبنان فحسب، لذلك فإن الحديث عن توافق داخلي خارجي يبدو حتى هذه اللحظة أمرًا مستحيلًا أو غير دقيق على الأقل".وحول إمكانية ترشح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى الانتخابات الرئاسية، قال شاهين إن "النائب جبران باسيل يدرك أن ترشيحه قرار ديماغوجي، يقع ضمن الحرب النفسية التي يخوضها في مفاوضاته مع "حزب الله" وباقي الأطراف، كيف من الممكن أن يقتنع باسيل أو أي نائب آخر بأنه مرشح لرئاسة الجمهورية وهو على خلاف مع الثنائي الشيعي ومع "القوات اللبنانية" ومع فرنجية ومع كل الكتل النيابية حتى أن هناك حديثًا بأن ترشيح باسيل قد لا يضمن له أصوات تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه بفعل الخلافات الداخلية، لكن خطوة باسيل لها تفسير آخر إذ أنها تحمل أكثر من رسالة في أكثر من اتجاه".وذكر أن "الثنائي الشيعي ما زال العقدة الأساسية لانتخاب رئيس للجمهورية، أي رئيس ينتخب بدون موافقة الثنائي الشيعي سيقال بأنه لا يمثل اللبنانيين ولا يمثل شريحة واسعة ميثاقية كما تمثله وحدة الثنائي الشيعي".

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