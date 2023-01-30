عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره الباكستاني في موسكو... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230130/مقتل-ضابطي-شرطة-وجرح-أكثر-من-70-إثر-انفجار-مسجد-في-باكستان-1072869926.html
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وجرح عشرات الآخرين، وذلك جراء انفجار مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:40+0000
2023-01-30T10:38+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072870572_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dfa3b5f7a4ee8cf5f4edcac9b7b5addd.jpg
ونقلت وكالات عن متحدث باسم الشرطة المحلية أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا إثر وقوع انفجار ضخم في مسجد مزدحم بمدينة بيشاور الباكستانية. وفي سياق متصل، ذكرت قناة جيو الباكستانية أن الانفجار أسفر عن إصابة أكثر من 150 شخصا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072870572_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b39e0d8333ce0e2e7dd532af7fe49d70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية

09:40 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 30.01.2023)
© AFP 2023 / ABDUL MAJEEDانتشار الشرطة الباكستانية بعد انفجار في مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية.
انتشار الشرطة الباكستانية بعد انفجار في مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEED
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وجرح عشرات الآخرين، وذلك جراء انفجار مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية.
ونقلت وكالات عن متحدث باسم الشرطة المحلية أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا إثر وقوع انفجار ضخم في مسجد مزدحم بمدينة بيشاور الباكستانية.
وفي سياق متصل، ذكرت قناة جيو الباكستانية أن الانفجار أسفر عن إصابة أكثر من 150 شخصا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала