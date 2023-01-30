https://sputnikarabic.ae/20230130/مقتل-ضابطي-شرطة-وجرح-أكثر-من-70-إثر-انفجار-مسجد-في-باكستان-1072869926.html
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وجرح عشرات الآخرين، وذلك جراء انفجار مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:40+0000
2023-01-30T09:40+0000
2023-01-30T10:38+0000
العالم
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ونقلت وكالات عن متحدث باسم الشرطة المحلية أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا إثر وقوع انفجار ضخم في مسجد مزدحم بمدينة بيشاور الباكستانية. وفي سياق متصل، ذكرت قناة جيو الباكستانية أن الانفجار أسفر عن إصابة أكثر من 150 شخصا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار انتحاري في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية
09:40 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وجرح عشرات الآخرين، وذلك جراء انفجار مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية.
ونقلت وكالات عن متحدث باسم الشرطة المحلية أن ما لا يقل عن 25 شخصا قتلوا إثر وقوع انفجار ضخم في مسجد مزدحم بمدينة بيشاور الباكستانية.
وفي سياق متصل، ذكرت قناة جيو الباكستانية أن الانفجار أسفر عن إصابة أكثر من 150 شخصا.