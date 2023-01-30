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موسكو تدين بشدة الهجوم على منشأة عسكرية في إيران
https://sputnikarabic.ae/20230130/موسكو-تدين-بشدة-الهجوم-على-منشأة-عسكرية-في-إيران-1072868689.html
موسكو تدين بشدة الهجوم على منشأة عسكرية في إيران
موسكو تدين بشدة الهجوم على منشأة عسكرية في إيران
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في إيران. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:15+0000
2023-01-30T09:31+0000
روسيا
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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في إيران، والتي قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء أمس الأحد، إلى أن مستودعا للذخيرة تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة.
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موسكو تدين بشدة الهجوم على منشأة عسكرية في إيران

09:15 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 30.01.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في إيران، والتي قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

"نحن ندين بشدة أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد غير منضبط للتوتر في منطقة بعيدة بالفعل عن الهدوء، وأن مثل هذه الأعمال المدمرة يمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الخارجية الروسية
وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء أمس الأحد، إلى أن مستودعا للذخيرة تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة.
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