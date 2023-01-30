https://sputnikarabic.ae/20230130/موسكو-تدين-بشدة-الهجوم-على-منشأة-عسكرية-في-إيران-1072868689.html
موسكو تدين بشدة الهجوم على منشأة عسكرية في إيران
موسكو تدين بشدة الهجوم على منشأة عسكرية في إيران
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في إيران. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T09:15+0000
2023-01-30T09:15+0000
2023-01-30T09:31+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:484:1365:1252_1920x0_80_0_0_94119adb9eaf167693ed4323e23451a1.jpg
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في إيران، والتي قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء أمس الأحد، إلى أن مستودعا للذخيرة تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070775302_0:356:1365:1380_1920x0_80_0_0_ad0f29f622bb8223cc68b370334530f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو تدين بشدة الهجوم على منشأة عسكرية في إيران
09:15 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 09:31 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن موسكو تدين بشدة الهجوم بطائرات مسيّرة على منشأة عسكرية في إيران، والتي قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
"نحن ندين بشدة أي أعمال استفزازية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد غير منضبط للتوتر في منطقة بعيدة بالفعل عن الهدوء، وأن مثل هذه الأعمال المدمرة يمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء أمس الأحد، إلى أن مستودعا للذخيرة تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، تعرض لهجوم بطائرات مسيّرة.