وزير الخارجية المصري يتوجه إلى موسكو لعقد مباحثات مع لافروف وعدد من المسؤولين الروس
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، يعتزم التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم، لعقد مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المسؤولين الروس، حول بعض الملفات الإقليمية والدولية، بينها الأزمة الأوكرانية.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، إن "السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم الإثنين 30 يناير الجاري، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين".
وقال أبو زيد، إنه من المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، لمناقشة مجمل ملفات العلاقات الثنائية، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين.
وأوضح أبو زيد أن الزيارة ستتيح الفرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية التي تؤثر على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.
وقال أبو زيد، إنه من المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتورف، لمناقشة مجمل ملفات العلاقات الثنائية، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين.
وأوضح أبو زيد أن الزيارة ستتيح الفرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية التي تؤثر على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.