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تركيا تعلن عقد قمة دولية حول مشروع منصة الغاز منتصف فبراير
تركيا تعلن عقد قمة دولية حول مشروع منصة الغاز منتصف فبراير
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم الاثنين، أن اجتماع الدول المستهلكة والموردة عن طريق "منصة الغاز" سيعقد يومي 14 و15 فبراير/ شباط في... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T08:13+0000
2023-01-30T08:34+0000
العالم
اقتصاد
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وقال الوزير إنه من المقرر خلال الاجتماع المقبل مناقشة إنشاء "منصة غاز" على الأراضي التركية لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وهو اقتراح طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.ويرى أردوغان، أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز الروسي، عبر تركيا.وكانت قد وقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي-1"، و"التيار الشمالي-2"، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
https://sputnikarabic.ae/20230130/واشنطن-تصدر-تحذيرا-جديدا-من-هجمات-إرهابية-محتملة-في-تركيا-1072861225.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

تركيا تعلن عقد قمة دولية حول مشروع منصة الغاز منتصف فبراير

08:13 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 30.01.2023)
© Sputnik . Kemal Aslan  / الانتقال إلى بنك الصورجسر "تشاناكالي 1915" المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022
جسر تشاناكالي 1915 المعلق عبر مضيق الدردنيل، تركيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Kemal Aslan
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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم الاثنين، أن اجتماع الدول المستهلكة والموردة عن طريق "منصة الغاز" سيعقد يومي 14 و15 فبراير/ شباط في إسطنبول.
وقال الوزير إنه من المقرر خلال الاجتماع المقبل مناقشة إنشاء "منصة غاز" على الأراضي التركية لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وهو اقتراح طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال دونمز خلال مؤتمر في إسطنبول: "من المقرر عقد قمة دولية في إسطنبول حول مشروع "منصة الغاز" من 14 إلى 15 فبراير".

وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.
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08:13 GMT
ويرى أردوغان، أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز الروسي، عبر تركيا.
وكانت قد وقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي-1"، و"التيار الشمالي-2"، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
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27 يناير, 15:12 GMT
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.
وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
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