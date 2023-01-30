https://sputnikarabic.ae/20230130/وزير-خارجية-مصر-الأسبق-الدبلوماسية-المصرية-حريصة-على-التوازن-الدقيق-بين-المصالح-والمبادئ-1072885139.html

وزير خارجية مصر الأسبق: الدبلوماسية المصرية حريصة على التوازن الدقيق بين المصالح والمبادئ

وزير خارجية مصر الأسبق: الدبلوماسية المصرية حريصة على التوازن الدقيق بين المصالح والمبادئ

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الYثنين، زيارة إلى القاهرة، وناقش مع نظيره المصري، سامح شكري، ملفات ثنائية وإقليمية متعددة، كما التقى الرئيس... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T15:37+0000

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بينما يتوجه الوزير المصري سامح شكري إلى موسكو، غدا الثلاثاء، للقاء نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وعدد من المسؤولين الروس، حسب بيان الخارجية المصرية.وفي الإطار، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، إن "زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الروسية غدا تأتي في إطار حرص الدبلوماسية المصرية على التوازن في علاقتها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "مصر شاركت في القمة العربية - الصينية، وقام الرئيس بزيارة للهند، كما تواجد وزير الخارجية الأمريكي في القاهرة، فيما يتوجه الوزير سامح شكري إلى موسكو، وهي جميعها تحركات تؤكد حرصها على التوازن الدقيق بين مصالحها ومبادئها، وهو ما يراعى بدقة في الدبلوماسية المصري".وحول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة اليوم الاثنين، أوضح العرابي أن "الملف الليبي حظي بأهمية كبيرة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة الاثنين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى حول ضرورة الحل في ليبيا".وأضاف أن "توافق الرؤى وتوافر الإرادة السياسية من البلدين، يؤكد للأطراف الإقليمية التي تحاول أن تعبث بالمشهد في ليبيا، الشعور بأن المسار الذي يسيرون فيه لن يأت بنتيجة، وأن هناك إرادة سياسية أخرى تهدف لوجود حل سياسي سريع بهدف الاستقرار وطرد كل القوى الأجنبية على الأراضي الليبي".ولفت العرابي إلى أن "كل دولة تتعامل مع الملف الليبي من منطلق مصلحتها الخاصة دون مراعاة مصلحة الشعب الليبي، ولا تنظر للوضع بصورة أعم، مع مراعاة ما عانته ليبيا منذ العام 2011 وحتى الآن، ولا بد من حشد الجهود لاستقرار الدولة".ولفت العرابي إلى أن "التحرك الجاد يمكن أن يؤتي بثماره في المشهد الليبي، خاصة أن الظروف السابقة والمستمرة حتى الآن كانت تحول دون إجراء الانتخابات، وأن تكاتف الجهود يمكن أن يدفع نحو وجود سلطة واحدة وقوة واحدة من أجل إجراء الانتخابات".وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي على أن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تؤكد على الدور المصري في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وأنه لا بد من العمل على الانخراط في عملية سياسية حقيقة للأطراف الإقليمية والدولية وعدم الاقتصار على مسار التهدئة وخفض التصعيد فقط، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

https://sputnikarabic.ae/20230129/وزير-الخارجية-الأمريكي-يوضح-الغرض-من-جولته-إلى-مصر-وإسرائيل-والضفة-الغربية-1072829808.html

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