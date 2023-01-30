https://sputnikarabic.ae/20230130/وكالة-إيرانية-إسرائيل-قصفت-ثلاث-شاحنات-تحمل-مواد-غذائية-دخلت-سوريا-من-العراق-1072892094.html

وكالة إيرانية: إسرائيل قصفت ثلاث شاحنات تحمل مواد غذائية دخلت سوريا من العراق

وكالة إيرانية: إسرائيل قصفت ثلاث شاحنات تحمل مواد غذائية دخلت سوريا من العراق

نفى مسؤول إيراني، مساء اليوم الإثنين، "إصابة أي شخص إيراني بأذى خلال هجمات الطائرات المسيرة الإسرائيلية على مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية". 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T18:49+0000

2023-01-30T18:49+0000

2023-01-30T18:49+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار سوريا اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103572/64/1035726428_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_df39ebdf0cdeb98947365da81e1d3e2f.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا عن مسؤول مطلع، قوله إنه "خلال الساعات الماضية، هاجمت الطائرات المسيرة العدوانية التابعة للنظام الصهيوني ثلاث مرات منطقة البوكمال الحدودية السورية المحاذية للعراق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاث شاحنات".وأضاف المصدر أنه "في هذه الاعتداءات الثلاثة تضررت ثلاث شاحنات تحمل مواد غذائية دخلت سوريا من العراق"، مؤكدا أنه "لم يقتل أحد في هذا العمل العدواني وأصيب سائق سوري واحد فقط".وختم المصدر بالتأكيد على أن "الصهاينة سيذوقون قريبا طعم الرد على هذا العمل العدواني".وكان مصدر أمني قال لـ"سبوتنيك"، إن "طائرات لا يعرف مصدرها، استهدفت شاحنات في منطقة البوكمال شرقي سوريا، بعد عبورها من العراق".وأشار موقع "الميادين" إلى استهداف شاحنات إيرانية محمّلة بمادتي الطحين والأرز، كانت تعبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية بشكل رسمي.ونقل الموقع عن مصادر إنه "تم استهداف 3 شاحنات، ما أدى لوقوع خسائر مادية ومن دون تسجيل أي خسائر بشرية"، مضيفة أن القافلة كانت مؤلفة من 25 شاحنة، وتم إدخال دفعتين من الشاحنات الأولى تكونت من 4 والثانية من 3، ليتم استهداف الدفعة الثانية.وشددت المصادر على أنّ القافلة "لا تحمل أيّ أسلحة وأنها عبرت معبر البوكمال (منفذ القائم الحدودي) بشكل رسمي".يأتي ذلك بعد وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم