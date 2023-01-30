https://sputnikarabic.ae/20230130/وكيل-الخزانة-الأمريكية-لشؤون-الإرهاب-والاستخبارات-المالية-يزور-سلطنة-عمان-1072861411.html
وكيل الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية يزور سلطنة عمان
وكيل الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية يزور سلطنة عمان
قام برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث استقبله الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T08:21+0000
2023-01-30T08:21+0000
2023-01-30T08:21+0000
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ونقلت صحيفة "الرؤية" العمانية أن اللقاء شهد بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين العمل على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.وحضر اللقاء السفير العماني، الشيخ حميد بن علي المعني، رئيس دائرة الشؤون العالمية، والسفيرة ليزلي أم تسو السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.ويجري نيلسون زيارة للشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، للتفاوض بشأن "تحايل" روسيا المزعوم على العقوبات الغربية.ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن ممثل وزارة الخزانة الأمريكية، يوم السبت الماضي، أن "مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية، مسؤولًا عن العقوبات، سيزور تركيا والشرق الأوسط لتحذير الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى السوق الأمريكية إذا تعاملت مع شركات وكيانات محظورة".يشار إلى أن رحلة نيلسون في الفترة ما بين من 29 يناير/ كانون الثاني و3 فبراير/ شباط 2023، مخططة كجزء من جهود واشنطن للحد مما تصفه بـ"الالتفاف على العقوبات التي فرضتها على روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230129/بوريطة-يجري-مباحثات-في-سلطنة-عمان-بشأن-التعاون-الاقتصادي-1072838783.html
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العالم العربي, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العالم العربي, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
وكيل الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية يزور سلطنة عمان
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قام برايان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بزيارة إلى سلطنة عمان، حيث استقبله الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية.
ونقلت صحيفة
"الرؤية" العمانية أن اللقاء شهد بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص الجانبين العمل على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء السفير العماني، الشيخ حميد بن علي المعني، رئيس دائرة الشؤون العالمية، والسفيرة ليزلي أم تسو السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويجري نيلسون زيارة للشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، للتفاوض بشأن "تحايل" روسيا المزعوم على العقوبات الغربية.
ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن ممثل وزارة الخزانة الأمريكية
، يوم السبت الماضي، أن "مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية، مسؤولًا عن العقوبات، سيزور تركيا والشرق الأوسط لتحذير الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى السوق الأمريكية إذا تعاملت مع شركات وكيانات محظورة".
يشار إلى أن رحلة نيلسون في الفترة ما بين من 29 يناير/ كانون الثاني و3 فبراير/ شباط 2023، مخططة كجزء من جهود واشنطن للحد مما تصفه بـ"الالتفاف على العقوبات التي فرضتها على روسيا".