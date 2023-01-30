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https://sputnikarabic.ae/20230130/-أول-فيديو-للهجوم-الذي-نفذه-خيري-علقم-ضد-مستوطنين-إسرائيليين-في-القدس-1072871455.html
أول فيديو للهجوم الذي نفذه خيري علقم ضد مستوطنين إسرائيليين في القدس
أول فيديو للهجوم الذي نفذه خيري علقم ضد مستوطنين إسرائيليين في القدس
عرضت القناة 13 الإسرائيلية، أول مقطع فيديو للحظة الهجوم الذي نفذه الشاب الفلسطيني خيري علقم في مستوطنة "النبي يعقوب" بمدينة القدس. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T10:24+0000
2023-01-30T10:24+0000
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بحسب رواية القناة الإسرائيلية، يظهر المهاجم في الفيديو وهو يمشي، ويظهر وراءه ما قالت القناة إنه مستوطن، وبعد ثوانٍ يعود المهاجم ويطلق النار على المستوطن. وأدت الواقعة إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين.وحدثت العملية بعد يوم من عملية نفَّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن قتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
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نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن

أول فيديو للهجوم الذي نفذه خيري علقم ضد مستوطنين إسرائيليين في القدس

10:24 GMT 30.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illeanموقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023
موقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
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عرضت القناة 13 الإسرائيلية، أول مقطع فيديو للحظة الهجوم الذي نفذه الشاب الفلسطيني خيري علقم في مستوطنة "النبي يعقوب" بمدينة القدس.
بحسب رواية القناة الإسرائيلية، يظهر المهاجم في الفيديو وهو يمشي، ويظهر وراءه ما قالت القناة إنه مستوطن، وبعد ثوانٍ يعود المهاجم ويطلق النار على المستوطن. وأدت الواقعة إلى مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وحدثت العملية بعد يوم من عملية نفَّذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، أسفرت عن قتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
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