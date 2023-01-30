https://sputnikarabic.ae/20230130/-الخارجية-الروسية-المؤشرات-تظهر-أن-تداعيات-العقوبات-على-روسيا-كانت-محدودة-1072871318.html
الخارجية الروسية: المؤشرات تظهر أن تداعيات العقوبات على روسيا كانت محدودة
الخارجية الروسية: المؤشرات تظهر أن تداعيات العقوبات على روسيا كانت محدودة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن حالة الاقتصاد الروسي تظهر بوضوح أن تداعيات العقوبات كانت محدودة، وأن موسكو تتوقع فائضًا قياسيًا في... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T10:20+0000
2023-01-30T10:20+0000
2023-01-30T10:22+0000
روسيا
اقتصاد
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وأكد لافروف أن "التضخم أقل من 12%، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض، وأن معدل البطالة وصل إلى أدنى مستوى تاريخي له، ووصل الدين الخارجي لروسيا 381.8 مليار دولار، بعد أن انخفض خلال عام 2022 نحو 100 مليار دولار".وقال لافروف إننا "نلاحظ وبشكل خاص تكثيف التعاون مع شركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة، ويعدّ هذا التطورا ملحوظا للتعاون في مجال الطاقة والنقل والرقمنة والتمويل وما إلى ذلك".وأشار لافروف إلى أن روسيا تتكيف تدريجياً مع الحقائق الجديدة، وعلى الرغم من الصعوبات القائمة، يتم حل المهام الرئيسية في الدائرة الاقتصادية الخارجية بطريقة أو بأخرى، وفي الوقت نفسه، فإن الإطار الاستراتيجي يجري بناؤه للتفاعل مع هؤلاء الشركاء الذين يقدرون حقًا سمعتهم، ولا يضحون في الاقتصاد من أجل الطموحات السياسية.
https://sputnikarabic.ae/20230115/بوتين-الوضع-في-الاقتصاد-الروسي-مستقر-وأفضل-بكثير-من-التوقعات-1072298818.html
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روسيا, اقتصاد
الخارجية الروسية: المؤشرات تظهر أن تداعيات العقوبات على روسيا كانت محدودة
10:20 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 10:22 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن حالة الاقتصاد الروسي تظهر بوضوح أن تداعيات العقوبات كانت محدودة، وأن موسكو تتوقع فائضًا قياسيًا في التجارة الخارجية في مواجهة الضغوط الخارجية.
وأكد لافروف أن "التضخم أقل من 12%، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض، وأن معدل البطالة وصل إلى أدنى مستوى تاريخي له، ووصل الدين الخارجي لروسيا 381.8 مليار دولار، بعد أن انخفض خلال عام 2022 نحو 100 مليار دولار".
ونوّه أن الدين العام الخارجي انخفض بمقدار 2 مليار دولار خلال العام، ومن المتوقع أن يكون فائض التجارة الخارجية قياسي ليس فقط بسبب التغيرات في أسعار السلع، ولكن أيضًا بسبب إعادة توجيه روسيا نحو التجارة مع آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية.
وقال لافروف إننا "نلاحظ وبشكل خاص تكثيف التعاون مع شركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
ورابطة الدول المستقلة، ويعدّ هذا التطورا ملحوظا للتعاون في مجال الطاقة والنقل والرقمنة والتمويل وما إلى ذلك".
وأشار لافروف إلى أن روسيا تتكيف تدريجياً مع الحقائق الجديدة، وعلى الرغم من الصعوبات القائمة، يتم حل المهام الرئيسية في الدائرة الاقتصادية الخارجية بطريقة أو بأخرى، وفي الوقت نفسه، فإن الإطار الاستراتيجي يجري بناؤه للتفاعل مع هؤلاء الشركاء الذين يقدرون حقًا سمعتهم، ولا يضحون في الاقتصاد من أجل الطموحات السياسية.