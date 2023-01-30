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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/-بوشيلين-تحرير-بلدة-بلاغوداتنوي-في-دونيتسك-يعزز-سيطرة-الجيش-الروسي-على-المنطقة-1072857938.html
بوشيلين: تحرير بلدة بلاغوداتنوي في دونيتسك يعزز سيطرة الجيش الروسي على المنطقة
بوشيلين: تحرير بلدة بلاغوداتنوي في دونيتسك يعزز سيطرة الجيش الروسي على المنطقة
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن تحرير بلدة بلاغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية سيؤدي إلى تحسين وضع القوات الروسية بشكل... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T07:51+0000
2023-01-30T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشلين إن "من المهم بالنسبة لنا الآن قطع طريق أرتيوموفسك -شاسوف يار، وهو أحد طرق الإمداد القليلة المتبقية لتجمع العدو".وأضاف بوشيلين: "نرى أيضًا بعض النجاحات في تحرير بلدة بلاغوديتنوي، ما يحسن وضع الجبهة كثيرا التي من خلالها سيتم قطع أحد طرق الإمداد في بلدة نقطة كراسنايا غورا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى البلاد، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
روسيا

بوشيلين: تحرير بلدة بلاغوداتنوي في دونيتسك يعزز سيطرة الجيش الروسي على المنطقة

07:51 GMT 30.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن تحرير بلدة بلاغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية سيؤدي إلى تحسين وضع القوات الروسية بشكل ملحوظ في الميدان.
وقال بوشلين إن "من المهم بالنسبة لنا الآن قطع طريق أرتيوموفسك -شاسوف يار، وهو أحد طرق الإمداد القليلة المتبقية لتجمع العدو".
وأضاف بوشيلين: "نرى أيضًا بعض النجاحات في تحرير بلدة بلاغوديتنوي، ما يحسن وضع الجبهة كثيرا التي من خلالها سيتم قطع أحد طرق الإمداد في بلدة نقطة كراسنايا غورا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى البلاد، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 يناير, 15:12 GMT
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