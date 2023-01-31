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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/أوكرانيا-تعلن-أنها-ستتلقى-حوالي-140-دبابة-ضمن-موجة-أولى-من-شحنات-المساعدات-الغربية-1072922057.html
أوكرانيا تعلن أنها ستتلقى حوالي 140 دبابة ضمن "دفعة أولى" من شحنات المساعدات الغربية
أوكرانيا تعلن أنها ستتلقى حوالي 140 دبابة ضمن "دفعة أولى" من شحنات المساعدات الغربية
صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه كجزء من "الدفعة الأولى" من شحنات المساعدات، ستتلقى كييف 120-140 دبابة من الطراز الغربي. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T14:40+0000
2023-01-31T14:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا، في إفادة صحفية مصورة نشرت على موقع "فيسبوك" (محظور في روسيا): "كجزء من الدفعة الأولى من الإمدادات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية من 120 إلى 140 قطعة من الدبابات الحديثة من الطراز الغربي، وهي ليوبارد2، وتشالينجر2 وابرامز إم 1".وأضاف أن كييف تواصل العمل على توسيع عضوية تحالف الدبابات الذي يضم حاليا 12 عضوا، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه تسمية جميع البلدان ومساهماتها العملية، حيث لا يزال يتعين على بعض الدول الموافقة على القرارات الرسمية وفقا لإجراءاتها الداخلية.هذا وحصلت سلطات أوكرانيا على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية .وكانت الحكومة الألمانية، وبعد ضغوط من حلفائها في الناتو، أعلنت في وقت سابق أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا تسليم كييف 31 دبابة "أبرامز إم 1"، مؤكدا أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية.من جانبها، أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، لا يساهم في إنهاء الأزمة وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230131/جندي-روسي-يقيّم-نتائج-لقاء-دبابات-روسية-بـليوبارد-وتشالينجر-في-المعركة-فيديو--1072920805.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش الأوكراني
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش الأوكراني

أوكرانيا تعلن أنها ستتلقى حوالي 140 دبابة ضمن "دفعة أولى" من شحنات المساعدات الغربية

14:40 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
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صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه كجزء من "الدفعة الأولى" من شحنات المساعدات، ستتلقى كييف 120-140 دبابة من الطراز الغربي.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا، في إفادة صحفية مصورة نشرت على موقع "فيسبوك" (محظور في روسيا): "كجزء من الدفعة الأولى من الإمدادات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية من 120 إلى 140 قطعة من الدبابات الحديثة من الطراز الغربي، وهي ليوبارد2، وتشالينجر2 وابرامز إم 1".

وأضاف أن كييف تواصل العمل على توسيع عضوية تحالف الدبابات الذي يضم حاليا 12 عضوا، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه تسمية جميع البلدان ومساهماتها العملية، حيث لا يزال يتعين على بعض الدول الموافقة على القرارات الرسمية وفقا لإجراءاتها الداخلية.
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هذا وحصلت سلطات أوكرانيا على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية .

وكانت الحكومة الألمانية، وبعد ضغوط من حلفائها في الناتو، أعلنت في وقت سابق أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا تسليم كييف 31 دبابة "أبرامز إم 1"، مؤكدا أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية.

من جانبها، أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، لا يساهم في إنهاء الأزمة وسيكون له تأثير سلبي.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:09 GMT
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