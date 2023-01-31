https://sputnikarabic.ae/20230131/أوكرانيا-تعلن-أنها-ستتلقى-حوالي-140-دبابة-ضمن-موجة-أولى-من-شحنات-المساعدات-الغربية-1072922057.html

أوكرانيا تعلن أنها ستتلقى حوالي 140 دبابة ضمن "دفعة أولى" من شحنات المساعدات الغربية

أوكرانيا تعلن أنها ستتلقى حوالي 140 دبابة ضمن "دفعة أولى" من شحنات المساعدات الغربية

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه كجزء من "الدفعة الأولى" من شحنات المساعدات، ستتلقى كييف 120-140 دبابة من الطراز الغربي. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T14:40+0000

2023-01-31T14:40+0000

2023-01-31T14:40+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا، في إفادة صحفية مصورة نشرت على موقع "فيسبوك" (محظور في روسيا): "كجزء من الدفعة الأولى من الإمدادات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية من 120 إلى 140 قطعة من الدبابات الحديثة من الطراز الغربي، وهي ليوبارد2، وتشالينجر2 وابرامز إم 1".وأضاف أن كييف تواصل العمل على توسيع عضوية تحالف الدبابات الذي يضم حاليا 12 عضوا، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه تسمية جميع البلدان ومساهماتها العملية، حيث لا يزال يتعين على بعض الدول الموافقة على القرارات الرسمية وفقا لإجراءاتها الداخلية.هذا وحصلت سلطات أوكرانيا على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية .وكانت الحكومة الألمانية، وبعد ضغوط من حلفائها في الناتو، أعلنت في وقت سابق أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا تسليم كييف 31 دبابة "أبرامز إم 1"، مؤكدا أن هذه المساعدات العسكرية ستعزز قدرة القوات الأوكرانية.من جانبها، أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، لا يساهم في إنهاء الأزمة وسيكون له تأثير سلبي.

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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الجيش الأوكراني