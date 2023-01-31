https://sputnikarabic.ae/20230131/أوليانوف-الوضع-حول-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-للأسف-يمكن-وصفه-بأنه-طريق-مسدود-1072912173.html

أوليانوف: الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة للأسف يمكن وصفه بأنه طريق مسدود

أوليانوف: الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة للأسف يمكن وصفه بأنه طريق مسدود

صرح المندوب الروسي الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، يمكن وصفه... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T10:50+0000

2023-01-31T10:50+0000

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العالم

إيران

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موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس الوفد الروسي في المحادثات إلى فيينا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الوضع الحالي حول خطة العمل الشاملة المشتركة، للأسف، يمكن وصفه بأنه طريق مسدود. منذ بداية أيلول/سبتمبر، لم تكن هناك بشكل أو بآخر مفاوضات دبلوماسية جدية. ومع ذلك، سيكون من السابق لأوانه بالتأكيد القول إن خطة العمل الشاملة المشتركة قد ماتت".وكشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، عن استمرار تبادل الرسائل مع أمريكا بشأن مفاوضات رفع الحظر المفروض على بلاده.وقال الوزير، في مقابلة على الهواء مباشرة مع قناة "الخبر": "لقد حددنا خطوات على طريق الاتفاق، وأعتقد أن إحدى هذه الخطوات ستنفذ في القريب العاجل"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأضاف عبد اللهيان: "خطة العمل الشاملة المشتركة لم تعد من أولوياتنا. والشيء الذي كان يشير إليه الغربيون في شعاراتهم لإحداث توتر في إيران أثناء أعمال الشغب، لم يتم التصويت عليه في البرلمان الأوروبي لأنه ما زال هناك تبادل للرسائل".

https://sputnikarabic.ae/20230122/عبد-اللهيان-الأمريكيون-بعثوا-لنا-رسائل-لمواصلة-المفاوضات-بعدما-تأكدوا-من-عدم-جدوى-المظاهرات-1072589459.html

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