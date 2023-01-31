https://sputnikarabic.ae/20230131/أوليانوف-الوضع-حول-خطة-العمل-الشاملة-المشتركة-للأسف-يمكن-وصفه-بأنه-طريق-مسدود-1072912173.html
أوليانوف: الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة للأسف يمكن وصفه بأنه طريق مسدود
أوليانوف: الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة للأسف يمكن وصفه بأنه طريق مسدود
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، يمكن وصفه... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T10:50+0000
2023-01-31T10:50+0000
2023-01-31T10:50+0000
العالم
إيران
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موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس الوفد الروسي في المحادثات إلى فيينا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الوضع الحالي حول خطة العمل الشاملة المشتركة، للأسف، يمكن وصفه بأنه طريق مسدود. منذ بداية أيلول/سبتمبر، لم تكن هناك بشكل أو بآخر مفاوضات دبلوماسية جدية. ومع ذلك، سيكون من السابق لأوانه بالتأكيد القول إن خطة العمل الشاملة المشتركة قد ماتت".وكشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، عن استمرار تبادل الرسائل مع أمريكا بشأن مفاوضات رفع الحظر المفروض على بلاده.وقال الوزير، في مقابلة على الهواء مباشرة مع قناة "الخبر": "لقد حددنا خطوات على طريق الاتفاق، وأعتقد أن إحدى هذه الخطوات ستنفذ في القريب العاجل"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وأضاف عبد اللهيان: "خطة العمل الشاملة المشتركة لم تعد من أولوياتنا. والشيء الذي كان يشير إليه الغربيون في شعاراتهم لإحداث توتر في إيران أثناء أعمال الشغب، لم يتم التصويت عليه في البرلمان الأوروبي لأنه ما زال هناك تبادل للرسائل".
https://sputnikarabic.ae/20230122/عبد-اللهيان-الأمريكيون-بعثوا-لنا-رسائل-لمواصلة-المفاوضات-بعدما-تأكدوا-من-عدم-جدوى-المظاهرات-1072589459.html
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العالم, إيران
أوليانوف: الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة للأسف يمكن وصفه بأنه طريق مسدود
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صرح المندوب الروسي الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، يمكن وصفه بأنه طريق مسدود، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك فرص لاستعادة الصفقة.
موسكو- سبوتنيك. وقال رئيس الوفد الروسي في المحادثات إلى فيينا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الوضع الحالي حول خطة العمل الشاملة المشتركة، للأسف، يمكن وصفه بأنه طريق مسدود. منذ بداية أيلول/سبتمبر، لم تكن هناك بشكل أو بآخر مفاوضات دبلوماسية جدية. ومع ذلك، سيكون من السابق لأوانه بالتأكيد القول إن خطة العمل الشاملة المشتركة قد ماتت".
"هناك فرص لإحياء الصفقة. وهذا يتطلب قرارا سياسيا من جميع المشاركين في عملية فيينا بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل استكمال العملية. ولن يستغرق الأمر الكثير من الوقت. إيران لديها الإرادة السياسية لإكمال العملية. يمكن قول الشيء نفسه عنا وعن الصين، لكن المشاركين الغربيين ليس لديهم مثل هذه الإرادة السياسية في هذه المرحلة".
وكشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، عن استمرار تبادل الرسائل مع أمريكا بشأن مفاوضات رفع الحظر المفروض على بلاده.
وقال الوزير، في مقابلة على الهواء مباشرة مع قناة "الخبر": "لقد حددنا خطوات على طريق الاتفاق، وأعتقد أن إحدى هذه الخطوات ستنفذ في القريب العاجل"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس
".
وأوضح الوزير أن "تبادل الرسائل ما زال مستمرا وإذا كنت قد لاحظت، كان هناك بند في قرار البرلمان الأوروبي يقضي بضرورة تمرير خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي".
وأضاف عبد اللهيان: "خطة العمل الشاملة المشتركة لم تعد من أولوياتنا. والشيء الذي كان يشير إليه الغربيون في شعاراتهم لإحداث توتر في إيران أثناء أعمال الشغب
، لم يتم التصويت عليه في البرلمان الأوروبي لأنه ما زال هناك تبادل للرسائل".