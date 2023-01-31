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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/إرسال-إف---16-إلى-أوكرانيا-تصعيد-خطير-ما-هي-الدول-الأوروبية-التي-تستخدمها-1072931699.html
بعد تصريح بايدن عن إرسال "إف - 16" إلى أوكرانيا… ما هي الدول الأوروبية التي تستخدمها؟
بعد تصريح بايدن عن إرسال "إف - 16" إلى أوكرانيا… ما هي الدول الأوروبية التي تستخدمها؟
تنتمي "إف – 16" إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تطويرها حتى تبقى في الخدمة لعقود مقبلة. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T20:21+0000
2023-01-31T20:21+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
بولندا
الناتو
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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لكن إرسال الطائرة المقاتلة إلى كييف، ربما يؤدي إلى "تصعيد خطير"، حسبما ذكر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، الذي طالب واشنطن بمنع حلفائها من توريد "إف 16" إلى أوكرانيا.وتشير إحصائيات شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المصنعة للطائرة، إلى أنه تم إنتاج أكثر من 4500 طائرة من هذا النوع، مشيرة إلى أنها تعمل لدى 25 دولة حول العالم.ما هي الدول الأوروبية التي تستخدم "إف – 16"؟نشر الموقع قائمة تضم الدول الأوروبية، التي تستخدم مقاتلات "إف – 16" الأمريكية أو التي كانت تستخدمها في السابق واستغنت عنها، ويشمل ذلك:وإضافة إلى الدول السابقة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ضمن قائمة الدول التي تستخدم مقاتلات "إف - 16" وكلاهما أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".ما هي المواصفات الفنية لـ "إف – 16"؟أورد الموقع المواصفات الفنية لمقاتلات "إف – 16"، وفيما يلي أرقام تقريبية:وكشفت وسائل إعلام أمريكية قبل يومين عن وجود ضغوط داخل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لإرسال مقاتلات "إف – 16" إلى أوكرانيا، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاحقا.وأظهرت قضية إرسال مقاتلات حربية إلى أوكرانيا وجود تضارب في الآراء داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فبينما تنفي دولة نيتها اتخاذ هذه الخطوة تقول دول أخرى إنها مستعدة للقيام بذلك.وتلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بوشكوف-يجب-على-واشنطن-استخدام-نفوذها-لمنع-توريد-مقاتلاتإف-16-من-الحلفاء-إلى-أوكرانيا-1072897937.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/بعد-إعلان-استعدادها-لتوريد-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الهولندية-1072928939.html
https://sputnikarabic.ae/20230130/بايدن-يعلن-عدم-إرسال-مقاتلات--إف-16-إلى-أوكرانيا-1072897133.html
https://sputnikarabic.ae/20230124/كوليبا-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-تسليم-طائرات-إف---16-إلى-كييف-1072678881.html
https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-ضغوط-سرية-في-البنتاغون-لإرسال-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1072830161.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا, الناتو
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا, الناتو

بعد تصريح بايدن عن إرسال "إف - 16" إلى أوكرانيا… ما هي الدول الأوروبية التي تستخدمها؟

20:21 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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تنتمي "إف – 16" إلى الجيل الرابع من المقاتلات الحربية وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تطويرها حتى تبقى في الخدمة لعقود مقبلة.
لكن إرسال الطائرة المقاتلة إلى كييف، ربما يؤدي إلى "تصعيد خطير"، حسبما ذكر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، الذي طالب واشنطن بمنع حلفائها من توريد "إف 16" إلى أوكرانيا.
وتشير إحصائيات شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المصنعة للطائرة، إلى أنه تم إنتاج أكثر من 4500 طائرة من هذا النوع، مشيرة إلى أنها تعمل لدى 25 دولة حول العالم.
السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشكوف: على واشنطن استخدام نفوذها لمنع توريد مقاتلات "إف-16" من الحلفاء إلى أوكرانيا
00:50 GMT

ما هي الدول الأوروبية التي تستخدم "إف – 16"؟

نشر الموقع قائمة تضم الدول الأوروبية، التي تستخدم مقاتلات "إف – 16" الأمريكية أو التي كانت تستخدمها في السابق واستغنت عنها، ويشمل ذلك:
بلجيكا.
الدنمارك.
هولندا.
النرويج.
البرتغال.
اليونان.
إيطاليا.
بولندا.
رومانيا.
سلوفاكيا.
بلغاريا.
وإضافة إلى الدول السابقة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ضمن قائمة الدول التي تستخدم مقاتلات "إف - 16" وكلاهما أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بعد إعلان استعدادها لتوريد مقاتلات إلى أوكرانيا... ما هي قدرات القوات الجوية الهولندية؟
18:13 GMT

ما هي المواصفات الفنية لـ "إف – 16"؟

أورد الموقع المواصفات الفنية لمقاتلات "إف – 16"، وفيما يلي أرقام تقريبية:
الطول: 15 مترا.
الارتفاع: 5 أمتار.
المسافة بين طرفي الجناحين: 9.4 متر.
الوزن فارغة: 9.2 طن.
وزن الإقلاع بكامل حمولتها من الوقود والأسلحة والطاقم: 21.7 طن.
السرعة: 1500 ميل/ ساعة (2414 كلم/ س) تتجاوز ضعفي سرعة الصوت (ماخ).
العمر الافتراضي: 12 ألف ساعة طيران.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية قبل يومين عن وجود ضغوط داخل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لإرسال مقاتلات "إف – 16" إلى أوكرانيا، وهو ما نفاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاحقا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
بايدن يعلن عدم نيته إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
أمس, 21:59 GMT
وأظهرت قضية إرسال مقاتلات حربية إلى أوكرانيا وجود تضارب في الآراء داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فبينما تنفي دولة نيتها اتخاذ هذه الخطوة تقول دول أخرى إنها مستعدة للقيام بذلك.
وتلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
أف-16 تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كوليبا: الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات إف - 16 إلى كييف
24 يناير, 23:45 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
إعلام: ضغوط سرية في البنتاغون لإرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا
29 يناير, 07:24 GMT
وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
© Sputnikحوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
حوادث إف 35 تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
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