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https://sputnikarabic.ae/20230131/إسبانيا-تقرر8-زيادة-في-الحد-الأدنى-للأجور-1072930776.html
إسبانيا تقرر 8% زيادة في الحد الأدنى للأجور
إسبانيا تقرر 8% زيادة في الحد الأدنى للأجور
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، زيادة بنسبة 8% للحد الأدنى للأجور، على الرغم من معارضة أصحاب العمل في سياق ارتفاع التضخم وعام انتخابي مهم. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T18:49+0000
2023-01-31T19:00+0000
حكومة إسبانيا
زيادة المرتب
اقتصاد
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يأتي الإعلان من قبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل أشهر من الانتخابات البلدية في العديد من المناطق والانتخابات العامة المقررة بنهاية العام.قال سانشيز لمجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان: "سنوافق على زيادة جديدة بمقدار 8% في الحد الأدنى للأجور للوصول إلى 1080 يورو (1173 دولار) خلال 14 شهرا، بحسب "فرانس برس".عادة ما تصرف إسبانيا مدفوعات الرواتب في 14 دفعة شهرية في السنة، بدفع رواتب إضافية عادة في شهري يوليو/تموز، وديسمبر/كانون أول.وقال رئيس الوزراء الإسباني "نحترم التزامنا" برفع الحد الأدنى للأجور "إلى 60 بالمائة من متوسط الراتب الإسباني".على الرغم من أن النقابات كانت تدفع من أجل 1100 يورو على مدى 14 شهرا، إلا أنها أشادت بالإعلان.
https://sputnikarabic.ae/20210822/اتفاق-بايدن-وسانشيز-على-تخصيص-قاعدتين-عسكريتين-بإسبانيا-لاستقبال-لاجئين-أفغان-1049905254.html
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حكومة إسبانيا, زيادة المرتب, اقتصاد
حكومة إسبانيا, زيادة المرتب, اقتصاد

إسبانيا تقرر 8% زيادة في الحد الأدنى للأجور

18:49 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 19:00 GMT 31.01.2023)
© Youtubeالعلم الإسباني
العلم الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
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أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، زيادة بنسبة 8% للحد الأدنى للأجور، على الرغم من معارضة أصحاب العمل في سياق ارتفاع التضخم وعام انتخابي مهم.
يأتي الإعلان من قبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل أشهر من الانتخابات البلدية في العديد من المناطق والانتخابات العامة المقررة بنهاية العام.
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2021
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22 أغسطس 2021, 08:04 GMT
قال سانشيز لمجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان: "سنوافق على زيادة جديدة بمقدار 8% في الحد الأدنى للأجور للوصول إلى 1080 يورو (1173 دولار) خلال 14 شهرا، بحسب "فرانس برس".
عادة ما تصرف إسبانيا مدفوعات الرواتب في 14 دفعة شهرية في السنة، بدفع رواتب إضافية عادة في شهري يوليو/تموز، وديسمبر/كانون أول.
وقال رئيس الوزراء الإسباني "نحترم التزامنا" برفع الحد الأدنى للأجور "إلى 60 بالمائة من متوسط الراتب الإسباني".
على الرغم من أن النقابات كانت تدفع من أجل 1100 يورو على مدى 14 شهرا، إلا أنها أشادت بالإعلان.
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