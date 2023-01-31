https://sputnikarabic.ae/20230131/إصابة-إسرائيليين-اثنين-في-حادث-دهس-عند-حاجز-زعترة-شمال-الضفة-الغربية-1072930979.html
إصابة إسرائيليين اثنين بعملية دهس شمال الضفة الغربية... فيديو
إصابة إسرائيليين اثنين بعملية دهس شمال الضفة الغربية... فيديو
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة إسرائيليين اثنين في حادث دهس عند حاجز زعترة العسكري جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T19:00+0000
2023-01-31T19:00+0000
2023-01-31T19:44+0000
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وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن حادث الدهس عند حاجز زعترة قد يكون متعمدا.بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن الإصابتين ما بين متوسطة إلى طفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لافتة إلى أن السيارة نجحت بالفرار من المكان.وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المهاجم لكنه استطاع الهرب وبدأت القوات في ملاحقته للقبض عليه.ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث، وقام بإغلاق الطريق الواصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية أمام حركة المركبات، وباشرت بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن المشتبه به بتنفيذ العملية.ويأتي ذلك في سياق التوتر الذي تشهده الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية قبل أيام، مخيم جنين، ما تسبب في سقوط 10 قتلى فلسطينيين وعدد من الجرحى.ومساء الجمعة قُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية.وصباح السبت، أصيب إسرائيليان اثنان في ضاحية سلوان في القدس، برصاص فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إلقاء القبض عليه.فيما قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، شابا فلسطينيا بعد أن أطلقت النار عليه، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230129/على-خلفية-عملية-القدس-الجيش-الإسرائيلي-يعزز-قواته-العسكرية-وينشرها-في-أنحاء-البلاد-1072842608.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إصابة إسرائيليين اثنين بعملية دهس شمال الضفة الغربية... فيديو
19:00 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 19:44 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة إسرائيليين اثنين في حادث دهس عند حاجز زعترة العسكري جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن حادث الدهس عند حاجز زعترة قد يكون متعمدا.
بينما أفادت
هيئة البث الإسرائيلية، أن الإصابتين ما بين متوسطة إلى طفيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لافتة إلى أن السيارة نجحت بالفرار من المكان.
وحسب صحيفة
"يديعوت أحرنوت"، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المهاجم لكنه استطاع الهرب وبدأت القوات في ملاحقته للقبض عليه.
ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث، وقام بإغلاق الطريق الواصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية أمام حركة المركبات، وباشرت بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن المشتبه به بتنفيذ العملية.
ويأتي ذلك في سياق التوتر الذي تشهده الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية قبل أيام، مخيم جنين، ما تسبب في سقوط 10 قتلى فلسطينيين وعدد من الجرحى.
ومساء الجمعة قُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية.
وصباح السبت، أصيب إسرائيليان اثنان في ضاحية سلوان في القدس، برصاص فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إلقاء القبض عليه.
فيما قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس، شابا فلسطينيا بعد أن أطلقت النار عليه، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.