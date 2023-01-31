https://sputnikarabic.ae/20230131/إصدار-تحذيرات-من-الغارات-الجوية-في-منطقتي-سومي-تشيرنيهيف-بأوكرانيا--1072936128.html
إصدار تحذيرات الغارات الجوية في منطقتي سومي وتشيرنيهيف بأوكرانيا
إصدار تحذيرات الغارات الجوية في منطقتي سومي وتشيرنيهيف بأوكرانيا
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتي سومي وتشيرنيهيف في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T23:10+0000
2023-01-31T23:10+0000
2023-01-31T23:14+0000
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موسكو - سبوتنيك. ودقت صفارات الإنذار للغارات الجوية ثلاث مرات في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.واستهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبا العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبا العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
إصدار تحذيرات الغارات الجوية في منطقتي سومي وتشيرنيهيف بأوكرانيا
23:10 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 23:14 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في منطقتي سومي وتشيرنيهيف في أوكرانيا، وفقا لخريطة تنبيه الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. ودقت صفارات الإنذار للغارات الجوية ثلاث مرات في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء.
وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي
.
واستهدفت الضربات مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.