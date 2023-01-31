https://sputnikarabic.ae/20230131/إعلام-بايدن-يناقش-مع-زيلينسكي-طلبات-أوكرانيا-للمساعدة-العسكرية-الأمريكية-1072927296.html

إعلام: بايدن يناقش مع زيلينسكي طلبات أوكرانيا للمساعدة العسكرية الأمريكية

إعلام: بايدن يناقش مع زيلينسكي طلبات أوكرانيا للمساعدة العسكرية الأمريكية

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع فولوديمير زيلينسكي مناقشة طلبات أوكرانيا للمساعدة العسكرية الأمريكية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T16:27+0000

2023-01-31T16:27+0000

2023-01-31T16:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

استئناف مساعدات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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وقال بايدن للصحفيين "سنتحدث".صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه كجزء من "الدفعة الأولى" من شحنات المساعدات، ستتلقى كييف 120-140 دبابة من الطراز الغربي.وقال كوليبا، في إفادة صحفية مصورة نشرت على موقع "فيسبوك" (محظور في روسيا): "كجزء من الدفعة الأولى من الإمدادات، ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية من 120 إلى 140 قطعة من الدبابات الحديثة من الطراز الغربي، وهي ليوبارد2، وتشالينجر2 وابرامز إم 1".وأضاف أن كييف تواصل العمل على توسيع عضوية تحالف الدبابات الذي يضم حاليا 12 عضوا، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه تسمية جميع البلدان ومساهماتها العملية، حيث لا يزال يتعين على بعض الدول الموافقة على القرارات الرسمية وفقا لإجراءاتها الداخلية.هذا وحصلت سلطات أوكرانيا على تعهدات من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية .

https://sputnikarabic.ae/20230131/أوكرانيا-تعلن-أنها-ستتلقى-حوالي-140-دبابة-ضمن-موجة-أولى-من-شحنات-المساعدات-الغربية-1072922057.html

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العالم, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا