https://sputnikarabic.ae/20230131/إغلاق-التحقيق-مع-جنرال-أمريكي-متهم-بالضغط-لصالح-قطر-1072911773.html
إغلاق التحقيق مع جنرال أمريكي متهم بالضغط لصالح قطر
إغلاق التحقيق مع جنرال أمريكي متهم بالضغط لصالح قطر
أغلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا بشأن ما إذا كان الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جون ألين حول دوره في حملة ضغط غير قانونية نيابة عن قطر، خلال إدارة الرئيس... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T10:32+0000
2023-01-31T10:32+0000
2023-01-31T10:47+0000
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وقال المحامي ديفيد شيرتلر: "لقد تم إبلاغنا من قبل قسم الأمن القومي في وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية في كاليفورنيا بأن التحقيق مع الجنرال جون آر ألين (متقاعد) قد أُغلق وأنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية ضده (...) بناء على أو نتيجة لرحلة الجنرال ألين إلى قطر في يونيو 2017، أو تحقيق الحكومة في تلك الأحداث".وفي يونيو/حزيران الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجنرال ألين، الذي قاد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في أفغانستان، استقال من منصب رئيس معهد بروكينغز بعد أن أظهر ملف المحكمة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استولى على اتصالاته الإلكترونية.ووفق مذكرة التفتيش الصادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، اتهم ألين بانتهاك قوانين الضغط الأجنبية ومحاولة مساعدة قطر في تخطي أزمة دبلوماسية عام 2017 والتستر على ذلك، لكنه نفى ممارسة الضغط نيابة عن قطر.ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا التعليق على ما أورده محامي ألين في بيانه.وقال المحامي شيرتلر في البيان، إن موكله "يمكنه الآن استئناف حياته في الخدمة لبلده دون أن يخيم عليها تحقيق جنائي".ووصف المحامي الضرر الذي لحق بسمعة ألين وسبل عيشه بشكل خاطئ على خلفية الإفراج العلني عن المعلومات السرية لهيئة المحلفين الكبرى، بـ"الأمر المؤسف".
https://sputnikarabic.ae/20220609/جنرال-أمريكي-يخضع-للتحقيق-بعد-خرقه-القانون-من-أجل-قطر-1063321392.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إغلاق التحقيق مع جنرال أمريكي متهم بالضغط لصالح قطر
10:32 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 10:47 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
أغلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا بشأن ما إذا كان الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جون ألين حول دوره في حملة ضغط غير قانونية نيابة عن قطر، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دون توجيه أي اتهامات إليه، وفقًا لمحاميه.
وقال المحامي ديفيد شيرتلر: "لقد تم إبلاغنا من قبل قسم الأمن القومي في وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية في كاليفورنيا بأن التحقيق مع الجنرال جون آر ألين
(متقاعد) قد أُغلق وأنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية ضده (...) بناء على أو نتيجة لرحلة الجنرال ألين إلى قطر في يونيو 2017، أو تحقيق الحكومة في تلك الأحداث".
وفي يونيو/حزيران الماضي، ذكرت شبكة
"سي إن إن" أن الجنرال ألين، الذي قاد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في أفغانستان، استقال من منصب رئيس معهد بروكينغز بعد أن أظهر ملف المحكمة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استولى على اتصالاته الإلكترونية.
ووفق مذكرة التفتيش الصادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، اتهم ألين بانتهاك قوانين الضغط الأجنبية ومحاولة مساعدة قطر
في تخطي أزمة دبلوماسية عام 2017 والتستر على ذلك، لكنه نفى ممارسة الضغط نيابة عن قطر.
ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا التعليق على ما أورده محامي ألين في بيانه.
وقال المحامي شيرتلر في البيان، إن موكله "يمكنه الآن استئناف حياته في الخدمة لبلده دون أن يخيم عليها تحقيق جنائي".
ووصف المحامي الضرر الذي لحق بسمعة ألين وسبل عيشه بشكل خاطئ على خلفية الإفراج العلني عن المعلومات السرية لهيئة المحلفين الكبرى، بـ"الأمر المؤسف".