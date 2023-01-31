https://sputnikarabic.ae/20230131/إغلاق-التحقيق-مع-جنرال-أمريكي-متهم-بالضغط-لصالح-قطر-1072911773.html

إغلاق التحقيق مع جنرال أمريكي متهم بالضغط لصالح قطر

إغلاق التحقيق مع جنرال أمريكي متهم بالضغط لصالح قطر

أغلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا بشأن ما إذا كان الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية جون ألين حول دوره في حملة ضغط غير قانونية نيابة عن قطر، خلال إدارة الرئيس... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T10:32+0000

2023-01-31T10:32+0000

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وقال المحامي ديفيد شيرتلر: "لقد تم إبلاغنا من قبل قسم الأمن القومي في وزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية في كاليفورنيا بأن التحقيق مع الجنرال جون آر ألين (متقاعد) قد أُغلق وأنه لن يتم توجيه أي تهم جنائية ضده (...) بناء على أو نتيجة لرحلة الجنرال ألين إلى قطر في يونيو 2017، أو تحقيق الحكومة في تلك الأحداث".وفي يونيو/حزيران الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجنرال ألين، الذي قاد القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في أفغانستان، استقال من منصب رئيس معهد بروكينغز بعد أن أظهر ملف المحكمة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد استولى على اتصالاته الإلكترونية.ووفق مذكرة التفتيش الصادرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، اتهم ألين بانتهاك قوانين الضغط الأجنبية ومحاولة مساعدة قطر في تخطي أزمة دبلوماسية عام 2017 والتستر على ذلك، لكنه نفى ممارسة الضغط نيابة عن قطر.ورفض مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا التعليق على ما أورده محامي ألين في بيانه.وقال المحامي شيرتلر في البيان، إن موكله "يمكنه الآن استئناف حياته في الخدمة لبلده دون أن يخيم عليها تحقيق جنائي".ووصف المحامي الضرر الذي لحق بسمعة ألين وسبل عيشه بشكل خاطئ على خلفية الإفراج العلني عن المعلومات السرية لهيئة المحلفين الكبرى، بـ"الأمر المؤسف".

https://sputnikarabic.ae/20220609/جنرال-أمريكي-يخضع-للتحقيق-بعد-خرقه-القانون-من-أجل-قطر-1063321392.html

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