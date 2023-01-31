https://sputnikarabic.ae/20230131/إيران-تعلن-تحديد-الجهة-المصنعة-للمسيرات-التي-هاجمت-موقعا-عسكريا-في-أصفهان-1072918468.html
إيران تعلن تحديد الجهة المصنعة للمسيرات التي هاجمت موقعا عسكريا في أصفهان
إيران تعلن تحديد الجهة المصنعة للمسيرات التي هاجمت موقعا عسكريا في أصفهان
أعلنت الأجهزة الأمنية في إيران، اليوم الثلاثاء، "تمكنها من تحديد الجهة المصنعة للطائرات المسيرة التي هاجمت إحدى ورشات وزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد". 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T13:30+0000
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وقالت أجهزة الأمن في إيران، في بيان لها، إنه "من خلال تحليل مكونات الجسم والمحركات وإمدادات الطاقة ونظام الملاحة لهذه الطائرات الصغيرة ومطابقتها مع الأمثلة الموجودة، تم تحديد الشركة المصنعة لها بدقة وتم الكشف عن أدلة مهمة"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
https://sputnikarabic.ae/20230130/إسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-خشية-انتقام-إيراني-بعد-الهجمات-الأخيرة-في-إيران-وسوريا-1072896250.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران تعلن تحديد الجهة المصنعة للمسيرات التي هاجمت موقعا عسكريا في أصفهان
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أعلنت الأجهزة الأمنية في إيران، اليوم الثلاثاء، "تمكنها من تحديد الجهة المصنعة للطائرات المسيرة التي هاجمت إحدى ورشات وزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد".
وقالت أجهزة الأمن في إيران، في بيان لها، إنه "من خلال تحليل مكونات الجسم والمحركات وإمدادات الطاقة ونظام الملاحة لهذه الطائرات الصغيرة ومطابقتها مع الأمثلة الموجودة، تم تحديد الشركة المصنعة لها بدقة وتم الكشف عن أدلة مهمة"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
ووقع انفجار قوي
، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات
.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد
".
كما نقلت صحيفة
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".
ونقلت صحيفة
"جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
من جهتها، قالت صحيفة
"نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.