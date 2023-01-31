https://sputnikarabic.ae/20230131/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-تابعة-للخارج-كانت-تسعى-لتنفيذ-عمليات-تخريبية-1072923221.html

إيران تعلن تفكيك خلية تابعة للخارج كانت تسعى لتنفيذ عمليات تخريبية

إيران تعلن تفكيك خلية تابعة للخارج كانت تسعى لتنفيذ عمليات تخريبية

أعلن المدعي العام في محافظة مركزي الإيرانية، عبد المهدي موسوي، اليوم الثلاثاء، "تفكيك خلية معادية للثورة تابعة للخارج كانت تسعى للقيام بعمليات تخريبية". 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T14:47+0000

2023-01-31T14:47+0000

2023-01-31T14:47+0000

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وقال موسوي، إن "العناصر الرئيسيين للخلية المذكورة كانوا قد خططوا لقطع اتصالات الإنترنت وأجهزة المراقبة الإلكترونية بعد حصولهم على السلاح بهدف الإخلال بالنظام العام والأمن الداخلي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".وأشار إلى أنه "تم القبض على العنصر الرئيسي للخلية واستدعاء 5 أشخاص ذوي صلة بها من قبل الجهاز القضائي".يأتي ذلك بعد أيام من وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.

https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-إرهابية-نفذت-هجمات-مسلحة-لاغتيال-أفراد-شرطة-1071960422.html

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