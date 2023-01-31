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https://sputnikarabic.ae/20230131/اكتشاف-نظام-شمسي-مع-كواكبه-يدور-بشكل-مذهل-فيديو-1072909269.html
اكتشاف نظام شمسي مع كواكبه يدور بشكل مذهل... فيديو
اكتشاف نظام شمسي مع كواكبه يدور بشكل مذهل... فيديو
اكتشف عدد من علماء الفلك نظاما شمسيا مع كواكبه التي تدور بشكل مذهل. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T09:52+0000
2023-01-31T09:52+0000
نادي الفيديو
كوكب
الأرض
مشاهدة
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ويُظهر مقطع فيديو، أربع نقاط من الضوء تتحرك في دوائر جزئية متحدة المركز حول قرص أسود في مركزها.ويوضح العلماء أن النقاط الأربع عبارة عن كواكب خارجية، حيث يحجب القرص الأسود نجمها، على بعد 133.3 سنة ضوئية من الأرض. الدوائر الجزئية هي حركاتها المدارية، وهي عبارة عن فاصل زمني تم تجميعه من 12 عاما من الملاحظات.النجم هو "HR8799"، وفي عام 2008 شكلت الكواكب الخارجية النظام الأول (وليس أول كوكب خارج المجموعة الشمسية، كان "2M1207b" في عام 2004) قد رآه علماء الفلك بشكل مباشر على الإطلاق.منذ ذلك الحين، كان عالم الفلك جيسون وانغ من جامعة نورث وسترن يراقبها بشغف. لقد قام بتجميع هذه الملاحظات في فاصل زمني - ليس لأي سبب علمي، ولكن لمجرد أنها رائعة للغاية، حسب تعبيره.وتابع "لكن هذا الفيديو يظهر كواكب تتحرك على نطاق زمني بشري. آمل أن يتمكن الناس من الاستمتاع بشيء عجيب".والعدد الحالي للكواكب الخارجية المؤكدة (الكواكب خارج المجموعة الشمسية)، يبلغ عددها أكثر من 5200، لكن لا يمكن مشاهدة معظمها في الواقع.
كوكب
الأرض
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نادي الفيديو, كوكب, الأرض, مشاهدة
نادي الفيديو, كوكب, الأرض, مشاهدة

اكتشاف نظام شمسي مع كواكبه يدور بشكل مذهل... فيديو

09:52 GMT 31.01.2023
© Photo / pixabay/كوكب المشتري مع مجموعة كواكب
كوكب المشتري مع مجموعة كواكب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Photo / pixabay/
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اكتشف عدد من علماء الفلك نظاما شمسيا مع كواكبه التي تدور بشكل مذهل.
ويُظهر مقطع فيديو، أربع نقاط من الضوء تتحرك في دوائر جزئية متحدة المركز حول قرص أسود في مركزها.
ويوضح العلماء أن النقاط الأربع عبارة عن كواكب خارجية، حيث يحجب القرص الأسود نجمها، على بعد 133.3 سنة ضوئية من الأرض. الدوائر الجزئية هي حركاتها المدارية، وهي عبارة عن فاصل زمني تم تجميعه من 12 عاما من الملاحظات.
النجم هو "HR8799"، وفي عام 2008 شكلت الكواكب الخارجية النظام الأول (وليس أول كوكب خارج المجموعة الشمسية، كان "2M1207b" في عام 2004) قد رآه علماء الفلك بشكل مباشر على الإطلاق.
منذ ذلك الحين، كان عالم الفلك جيسون وانغ من جامعة نورث وسترن يراقبها بشغف. لقد قام بتجميع هذه الملاحظات في فاصل زمني - ليس لأي سبب علمي، ولكن لمجرد أنها رائعة للغاية، حسب تعبيره.
"عادة ما يكون من الصعب رؤية الكواكب في المدار"، مضيفا "على سبيل المثال، ليس من الواضح أن كوكب المشتري أو المريخ يدوران حول شمسنا لأننا نعيش في نفس النظام وليس لدينا رؤية من أعلى لأسفل. تحدث الأحداث الفلكية إما بسرعة كبيرة جدا أو ببطء شديد بحيث يتعذر التقاطها في فيلم".
وتابع "لكن هذا الفيديو يظهر كواكب تتحرك على نطاق زمني بشري. آمل أن يتمكن الناس من الاستمتاع بشيء عجيب".
والعدد الحالي للكواكب الخارجية المؤكدة (الكواكب خارج المجموعة الشمسية)، يبلغ عددها أكثر من 5200، لكن لا يمكن مشاهدة معظمها في الواقع.
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