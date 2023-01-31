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https://sputnikarabic.ae/20230131/البنتاغون-يعلن-عن-استعداده-لاستخدام-الأسلحة-التقليدية-والنووية-لحماية-كوريا-الجنوبية-1072906513.html
البنتاغون يعلن عن استعداده لاستخدام الأسلحة التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية
البنتاغون يعلن عن استعداده لاستخدام الأسلحة التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية
صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، أنه من أجل حماية كوريا الجنوبية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T08:32+0000
2023-01-31T08:32+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
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ونقلت "RT" عن أوستن، قوله إن "الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالتزام الردع الموسع، الذي يتضمن الاستخدام الكامل للقدرات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك الأسلحة التقليدية والنووية، بالإضافة إلى الدفاع الصاروخي".وأضاف الوزير أنه في عام 2022، نفذت كوريا الديمقراطية عددًا "غير مسبوق" من الاستفزازات. ووفقًا للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فإن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة.وأشار أوستن إلى أن 28500 جندي أمريكي يخدمون في كوريا الجنوبية، وهو ما يجب أن يظهر الرغبة في "الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة". وفي الوقت نفسه، كثفت القوات الأمريكية ردها على تصرفات كوريا الديمقراطية وأجرت تدريبات بشكل منتظم.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية

البنتاغون يعلن عن استعداده لاستخدام الأسلحة التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية

08:32 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، أنه من أجل حماية كوريا الجنوبية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستخدام الأسلحة التقليدية والنووية.
ونقلت "RT" عن أوستن، قوله إن "الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالتزام الردع الموسع، الذي يتضمن الاستخدام الكامل للقدرات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك الأسلحة التقليدية والنووية، بالإضافة إلى الدفاع الصاروخي".
وأضاف الوزير أنه في عام 2022، نفذت كوريا الديمقراطية عددًا "غير مسبوق" من الاستفزازات. ووفقًا للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فإن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة.
وأشار أوستن إلى أن 28500 جندي أمريكي يخدمون في كوريا الجنوبية، وهو ما يجب أن يظهر الرغبة في "الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة". وفي الوقت نفسه، كثفت القوات الأمريكية ردها على تصرفات كوريا الديمقراطية وأجرت تدريبات بشكل منتظم.
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