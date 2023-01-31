https://sputnikarabic.ae/20230131/البيت-الأبيض-هاريس-تشارك-في-جنازة-تاير-نيكولز-1072935113.html
البيت الأبيض: هاريس تشارك في جنازة تاير نيكولز
البيت الأبيض: هاريس تشارك في جنازة تاير نيكولز
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تعتزم حضور جنازة تاير نيكولز، الذي توفي بعد ثلاثة أيام من تعرضه للضرب من قبل أفراد شرطة مدينة... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T21:25+0000
2023-01-31T21:25+0000
2023-01-31T21:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
مقتل
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وتلقت هاريس دعوة لحضور مراسم الجنازة، يوم الأربعاء، من والدة نيكولز وزوجها روفون ويلز ورودني ويلز، حسبما ذكرت كريستين ألين المتحدثة الإعلامية باسم هاريس.وتحدثت هاريس اليوم الثلاثاء عبر الهاتف مع أسرة ويلز، للتعبير عن تعازيها وتقديم دعمها، وفقا للأسوشيتدبرس.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث عبر الهاتف إلى أسرة نيكولز المواطن ذي الأصول الأفريقية الأسبوع الماضي.وقالت إلين إن هاريس سينضم إليها في الجنازة عمدة أتلانتا السابق كيشا لانس بوتومز، وهو مستشار كبير للرئيس للمشاركة العامة، وميتش لاندريو كبير مستشاري البيت الأبيض ومنسق تنفيذ البنية التحتية، وهو عمدة سابق لنيو أورلينز.اجتاحت موجة الاحتجاجات الولايات المتحدة بعد أن نشرت سلطات ممفيس مقطع فيديو يظهر تعرض تاير نيكولز للضرب على أيدي رجال الشرطة لمدة ثلاث دقائق، حيث لقي حتفه بعدها بثلاثة أيام في المستشفى.وواجه أفراد الشرطة الضالعين في الحادث، اتهامات بالقتل والهجوم والخطف وغيرها، وتم فصلهم جميعا من إدارة الشرطة.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الحكم-على-شرطي-سابق-متورط-في-قتل-جورج-فلويد-بالسجن-3-سنوات-ونصف-1071060096.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, مقتل
الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, مقتل
البيت الأبيض: هاريس تشارك في جنازة تاير نيكولز
21:25 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 21:27 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تعتزم حضور جنازة تاير نيكولز، الذي توفي بعد ثلاثة أيام من تعرضه للضرب من قبل أفراد شرطة مدينة ممفيس بولاية تنيسي على مسافة دقائق فقط من منزله.
وتلقت هاريس دعوة لحضور مراسم الجنازة، يوم الأربعاء، من والدة نيكولز وزوجها روفون ويلز ورودني ويلز، حسبما ذكرت كريستين ألين المتحدثة الإعلامية باسم هاريس.
10 ديسمبر 2022, 16:57 GMT
وتحدثت هاريس اليوم الثلاثاء عبر الهاتف مع أسرة ويلز، للتعبير عن تعازيها وتقديم دعمها، وفقا للأسوشيتدبرس.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث عبر الهاتف إلى أسرة نيكولز المواطن ذي الأصول الأفريقية
الأسبوع الماضي.
وقالت إلين إن هاريس سينضم إليها في الجنازة عمدة أتلانتا السابق كيشا لانس بوتومز، وهو مستشار كبير للرئيس للمشاركة العامة، وميتش لاندريو كبير مستشاري البيت الأبيض ومنسق تنفيذ البنية التحتية، وهو عمدة سابق لنيو أورلينز.
اجتاحت موجة الاحتجاجات الولايات المتحدة بعد أن نشرت سلطات ممفيس مقطع فيديو
يظهر تعرض تاير نيكولز للضرب على أيدي رجال الشرطة لمدة ثلاث دقائق، حيث لقي حتفه بعدها بثلاثة أيام في المستشفى.
وواجه أفراد الشرطة الضالعين في الحادث، اتهامات بالقتل والهجوم والخطف وغيرها، وتم فصلهم جميعا من إدارة الشرطة.