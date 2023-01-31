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https://sputnikarabic.ae/20230131/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-على-محور-زابوروجيه-1072907723.html
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا على محور زابوروجيه
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا على محور زابوروجيه
صرح عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف بأن القوات الخاصة الأوكرانية ليلة الثلاثاء حاولت اقتحام المواقع الروسية في مقاطعة زابوروجيه، وتم... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T09:10+0000
2023-01-31T09:33+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب على "تلغرام": "جبهة زابوروجيه: محاولة ليلية لاختراق مجموعة خاصة من القوات المسلحة لأوكرانيا. اكتشف الكشافة لدينا، باستخدام طائرة مافيك رباعية مع جهاز تصوير حراري، تحركات القوات الخاصة الأوكرانية على خط المواجهة ليلاً. وتم ضرب المجموعة المعادية على الفور بالمدفعية. قام مخرب واحد بالفرار".أصبحت مقاطعة زابوروجيه كيانا روسيا، بعد استفتاء أجري هناك، ولم تعترف كييف بنتائجه ولا تزال تقصف المنطقة. اليوم، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا، في حين أن مركز المقاطعة، مدينة زابوروجيه، لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230131/لعنة-أشباح-كييف-لماذا-غالبا-ما-يتم-إسقاطهم-بالمنظومات-الأوكرانية-1072901596.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا على محور زابوروجيه

09:10 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 31.01.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
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صرح عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف بأن القوات الخاصة الأوكرانية ليلة الثلاثاء حاولت اقتحام المواقع الروسية في مقاطعة زابوروجيه، وتم صد الهجوم.
وكتب على "تلغرام": "جبهة زابوروجيه: محاولة ليلية لاختراق مجموعة خاصة من القوات المسلحة لأوكرانيا. اكتشف الكشافة لدينا، باستخدام طائرة مافيك رباعية مع جهاز تصوير حراري، تحركات القوات الخاصة الأوكرانية على خط المواجهة ليلاً. وتم ضرب المجموعة المعادية على الفور بالمدفعية. قام مخرب واحد بالفرار".
صاروخ نبتون الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لعنة "أشباح كييف"... لماذا غالبا ما يتم إسقاطهم بالمنظومات الأوكرانية
07:40 GMT
أصبحت مقاطعة زابوروجيه كيانا روسيا، بعد استفتاء أجري هناك، ولم تعترف كييف بنتائجه ولا تزال تقصف المنطقة. اليوم، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا، في حين أن مركز المقاطعة، مدينة زابوروجيه، لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
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