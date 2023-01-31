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الخارجية التركية: أنقرة تؤيد وقف إطلاق النار بأوكرانيا وبدء المفاوضات
الخارجية التركية: أنقرة تؤيد وقف إطلاق النار بأوكرانيا وبدء المفاوضات
صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأن أنقرة تؤيد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في ظل سعي دول الغرب لمد كييف بالمزيد من الأسلحة والمعدات... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T11:17+0000
2023-01-31T11:17+0000
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وقال جاويش أوغلو، أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، خلال زيارته بودابست، "نؤيد وقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء محادثات السلام بدلا من تزويدها بالسلاح".وأضاف الوزير التركي أن، "روسيا أو أوكرانيا لن يقبلا بسلام أحادي الجانب"، مشددا على ضرورة "توقف الحرب والتوجه لطاولة المفاوضات والوصول لحالة سلام مقبولة للجانبين".كما أضاف جاويش أوغلو أن الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) لتركيا في ظل الظروف الحالية لن تصدق على بروتوكول عضوية السويد وفنلندا في الناتو، وهذا أمر مستحيل.وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في وقت سابق إنه على خلفية أعمال حرق القرآن، تم تعليق عملية انضمام المملكة إلى الناتو، لكنه أعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع أنقرة في قمة وزارات خارجية دول التحالف في فيلنيوس في يوليو/ تموز.كما صرح مصدر في أنقرة لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم تعليق الآلية الثلاثية لعملية عضوية السويد وفنلندا في الناتو إلى أجل غير مسمى بناءً على طلب الجانب التركي.وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 18 مايو/ أيار 2022، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, المجر, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار تركيا اليوم, المجر, أخبار أوكرانيا

الخارجية التركية: أنقرة تؤيد وقف إطلاق النار بأوكرانيا وبدء المفاوضات

11:17 GMT 31.01.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . POOL
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صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بأن أنقرة تؤيد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في ظل سعي دول الغرب لمد كييف بالمزيد من الأسلحة والمعدات الثقيلة.
وقال جاويش أوغلو، أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، خلال زيارته بودابست، "نؤيد وقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء محادثات السلام بدلا من تزويدها بالسلاح".

وأضاف الوزير التركي أن، "روسيا أو أوكرانيا لن يقبلا بسلام أحادي الجانب"، مشددا على ضرورة "توقف الحرب والتوجه لطاولة المفاوضات والوصول لحالة سلام مقبولة للجانبين".
كما أضاف جاويش أوغلو أن الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) لتركيا في ظل الظروف الحالية لن تصدق على بروتوكول عضوية السويد وفنلندا في الناتو، وهذا أمر مستحيل.

"رئيس وزارة الخارجية في الحكومة السويدية جاء لزيارتنا. كان في البرلمان والتقى بالأحزاب. وسمع أن جميع الأطراف تعلن بالتساوي أنه من دون الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لنا، فإن التصديق على البروتوكول مستحيل. لذلك في الظروف الحالية لا داعي للحديث عن إمكانية الموافقة على هذه الوثيقة".

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في وقت سابق إنه على خلفية أعمال حرق القرآن، تم تعليق عملية انضمام المملكة إلى الناتو، لكنه أعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع أنقرة في قمة وزارات خارجية دول التحالف في فيلنيوس في يوليو/ تموز.
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كما صرح مصدر في أنقرة لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم تعليق الآلية الثلاثية لعملية عضوية السويد وفنلندا في الناتو إلى أجل غير مسمى بناءً على طلب الجانب التركي.
وقدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 18 مايو/ أيار 2022، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 - وهما المجر وتركيا.
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