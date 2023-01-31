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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-40-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-مستودعين-1072913609.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعين
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعين
صرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن مجموعة "فوستوك" من القوات الروسية قضت أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا ودمرت خمس قطع من المعدات في يوم واحد، بالإضافة... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T11:24+0000
2023-01-31T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه الجنوب - دونيتسك، ألحقت وحدات من تجمع القوات "فوستوك" أضرارًا نارية في وحدات اللواء الآلي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وكذلك اللواء 110 للدفاع الإقليمي في منطقة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية. خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا على هذا المحور أكثر من 40 من الأفراد العسكريين، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وشاحنتين صغيرتين اليوم".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين أوكرانيين بذخيرة مدفعية في منطقة أوغليدار وفي منطقة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك.وأشارت الوزارة إلى أن كييف فقدت حوالي 105 من الأفراد العسكريين على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بمقاطعة خاركوف.كما خسر العدو دبابة وأربع عربات قتال مصفحة وسيارة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" على هذا المحور.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعين

11:24 GMT 31.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن مجموعة "فوستوك" من القوات الروسية قضت أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا ودمرت خمس قطع من المعدات في يوم واحد، بالإضافة إلى مستودعين أوكرانيين بذخيرة مدفعية في منطقة أوغليدار وفي منطقة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه الجنوب - دونيتسك، ألحقت وحدات من تجمع القوات "فوستوك" أضرارًا نارية في وحدات اللواء الآلي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وكذلك اللواء 110 للدفاع الإقليمي في منطقة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية. خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا على هذا المحور أكثر من 40 من الأفراد العسكريين، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وشاحنتين صغيرتين اليوم".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين أوكرانيين بذخيرة مدفعية في منطقة أوغليدار وفي منطقة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك.
وأشارت الوزارة إلى أن كييف فقدت حوالي 105 من الأفراد العسكريين على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بمقاطعة خاركوف.
كما خسر العدو دبابة وأربع عربات قتال مصفحة وسيارة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" على هذا المحور.
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