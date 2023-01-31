https://sputnikarabic.ae/20230131/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-40-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-مستودعين-1072913609.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعين
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعين
صرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن مجموعة "فوستوك" من القوات الروسية قضت أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا ودمرت خمس قطع من المعدات في يوم واحد، بالإضافة... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T11:24+0000
2023-01-31T11:24+0000
2023-01-31T11:24+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه الجنوب - دونيتسك، ألحقت وحدات من تجمع القوات "فوستوك" أضرارًا نارية في وحدات اللواء الآلي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وكذلك اللواء 110 للدفاع الإقليمي في منطقة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية. خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا على هذا المحور أكثر من 40 من الأفراد العسكريين، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وشاحنتين صغيرتين اليوم".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين أوكرانيين بذخيرة مدفعية في منطقة أوغليدار وفي منطقة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك.وأشارت الوزارة إلى أن كييف فقدت حوالي 105 من الأفراد العسكريين على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بمقاطعة خاركوف.كما خسر العدو دبابة وأربع عربات قتال مصفحة وسيارة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" على هذا المحور.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودعين
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صرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن مجموعة "فوستوك" من القوات الروسية قضت أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا ودمرت خمس قطع من المعدات في يوم واحد، بالإضافة إلى مستودعين أوكرانيين بذخيرة مدفعية في منطقة أوغليدار وفي منطقة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه الجنوب - دونيتسك، ألحقت وحدات من تجمع القوات "فوستوك" أضرارًا نارية في وحدات اللواء الآلي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار، وكذلك اللواء 110 للدفاع الإقليمي في منطقة نوفوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية. خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا على هذا المحور أكثر من 40 من الأفراد العسكريين، ودبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وشاحنتين صغيرتين اليوم".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين أوكرانيين بذخيرة مدفعية في منطقة أوغليدار وفي منطقة كاترينيفكا في جمهورية دونيتسك.
وأشارت الوزارة إلى أن كييف فقدت حوالي 105 من الأفراد العسكريين على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان بمقاطعة خاركوف.
كما خسر العدو دبابة وأربع عربات قتال مصفحة وسيارة ومدافع هاوتزر من طراز "دي-20" على هذا المحور.