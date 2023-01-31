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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/الدفاع-الفرنسية-لا-يوجد-حتى-الآن-قرار-بشأن-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-من-قبل-فرنسا-1072926221.html
الدفاع الفرنسية: لا يوجد حتى الآن قرار بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا
الدفاع الفرنسية: لا يوجد حتى الآن قرار بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا على رحلات الطائرات المقاتلة، لكن هذه المسألة... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T16:15+0000
2023-01-31T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
وزارة الدفاع الفرنسية
طائرات إف 15
أخبار أوكرانيا
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وقال ليكورنو في مؤتمر صحفي مشترك مع ريزنيكوف "سنناقش قضية تدريب الطيارين الأوكرانيين على الاتصالات مع الجانب الأوكراني اليوم. لكن القرار لم يتخذ بعد".ووصل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة له.في وقت سابق، ذكرت بوليتيكو، نقلا عن مساعد وزير الدفاع الفرنسي، أن باريس تدرس طلبا من كييف لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد"، نقلا عن الدبلوماسي البريطاني، قوله: "المقاتلات البريطانية من طراز تايفون و"إف-35" معقدة للغاية (قيد التشغيل - محرر)، وتستغرق شهورا لتعلم كيفية الطيران بها. وبالنظر إلى ذلك، نعتقد أن إرسال مثل هذه الطائرات إلى أوكرانيا أمر غير مناسب".وأضاف أن لندن ستواصل تقديم وتسريع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وكذلك الاستماع بعناية لطلبات كييف.
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العالم, وزارة الدفاع الفرنسية, طائرات إف 15, أخبار أوكرانيا
العالم, وزارة الدفاع الفرنسية, طائرات إف 15, أخبار أوكرانيا

الدفاع الفرنسية: لا يوجد حتى الآن قرار بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا

16:15 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDوزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو
وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكارنو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا على رحلات الطائرات المقاتلة، لكن هذه المسألة ستناقش مع الجانب الأوكراني.
وقال ليكورنو في مؤتمر صحفي مشترك مع ريزنيكوف "سنناقش قضية تدريب الطيارين الأوكرانيين على الاتصالات مع الجانب الأوكراني اليوم. لكن القرار لم يتخذ بعد".
ووصل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة له.
في وقت سابق، ذكرت بوليتيكو، نقلا عن مساعد وزير الدفاع الفرنسي، أن باريس تدرس طلبا من كييف لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.
هذا وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن لندن تعتبر أنه من غير المناسب إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد"، نقلا عن الدبلوماسي البريطاني، قوله: "المقاتلات البريطانية من طراز تايفون و"إف-35" معقدة للغاية (قيد التشغيل - محرر)، وتستغرق شهورا لتعلم كيفية الطيران بها. وبالنظر إلى ذلك، نعتقد أن إرسال مثل هذه الطائرات إلى أوكرانيا أمر غير مناسب".
وأضاف أن لندن ستواصل تقديم وتسريع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وكذلك الاستماع بعناية لطلبات كييف.
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