https://sputnikarabic.ae/20230131/الدفاع-الفرنسية-لا-يوجد-حتى-الآن-قرار-بشأن-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-من-قبل-فرنسا-1072926221.html
الدفاع الفرنسية: لا يوجد حتى الآن قرار بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا
الدفاع الفرنسية: لا يوجد حتى الآن قرار بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا على رحلات الطائرات المقاتلة، لكن هذه المسألة... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T16:15+0000
2023-01-31T16:15+0000
2023-01-31T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
وزارة الدفاع الفرنسية
طائرات إف 15
أخبار أوكرانيا
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وقال ليكورنو في مؤتمر صحفي مشترك مع ريزنيكوف "سنناقش قضية تدريب الطيارين الأوكرانيين على الاتصالات مع الجانب الأوكراني اليوم. لكن القرار لم يتخذ بعد".ووصل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة له.في وقت سابق، ذكرت بوليتيكو، نقلا عن مساعد وزير الدفاع الفرنسي، أن باريس تدرس طلبا من كييف لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد"، نقلا عن الدبلوماسي البريطاني، قوله: "المقاتلات البريطانية من طراز تايفون و"إف-35" معقدة للغاية (قيد التشغيل - محرر)، وتستغرق شهورا لتعلم كيفية الطيران بها. وبالنظر إلى ذلك، نعتقد أن إرسال مثل هذه الطائرات إلى أوكرانيا أمر غير مناسب".وأضاف أن لندن ستواصل تقديم وتسريع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وكذلك الاستماع بعناية لطلبات كييف.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, وزارة الدفاع الفرنسية, طائرات إف 15, أخبار أوكرانيا
العالم, وزارة الدفاع الفرنسية, طائرات إف 15, أخبار أوكرانيا
الدفاع الفرنسية: لا يوجد حتى الآن قرار بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا
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قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تدريب الطيارين الأوكرانيين من قبل فرنسا على رحلات الطائرات المقاتلة، لكن هذه المسألة ستناقش مع الجانب الأوكراني.
وقال ليكورنو في مؤتمر صحفي مشترك مع ريزنيكوف "سنناقش قضية تدريب الطيارين الأوكرانيين على الاتصالات مع الجانب الأوكراني اليوم. لكن القرار لم يتخذ بعد".
ووصل وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة له.
في وقت سابق، ذكرت بوليتيكو، نقلا عن مساعد وزير الدفاع الفرنسي، أن باريس تدرس طلبا من كييف لتدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.
هذا وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن لندن تعتبر أنه من غير المناسب إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد"، نقلا عن الدبلوماسي البريطاني، قوله: "المقاتلات البريطانية من طراز تايفون و"إف-35" معقدة للغاية (قيد التشغيل - محرر)، وتستغرق شهورا لتعلم كيفية الطيران بها. وبالنظر إلى ذلك، نعتقد أن إرسال مثل هذه الطائرات إلى أوكرانيا أمر غير مناسب".
وأضاف أن لندن ستواصل تقديم وتسريع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وكذلك الاستماع بعناية لطلبات كييف.