https://sputnikarabic.ae/20230131/الرئيس-العراقي-يطالب-بإنهاء-ملف-النازحين--1072935688.html
الرئيس العراقي يطالب بإنهاء ملف النازحين
الرئيس العراقي يطالب بإنهاء ملف النازحين
دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز الجهود الهادفة لإنهاء ملف النازحين. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T21:56+0000
2023-01-31T21:56+0000
2023-01-31T21:57+0000
أخبار العراق اليوم
نازح عراقي
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الرئيس العراقي شدد على "ضرورة تعزيز الجهود على جميع الصعد من أجل إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم".وأكد رشيد على ضرورة عدم التساهل في ملف النازحين "الإنساني الحيوي"، والعمل الجاد بين المنظمات الدولية المعنية والجهات الحكومية في هذا الشأن.وطالب الرئيس العراقي بإكمال البناء والإعمار في مدينة سنجار وتوفير الخدمات.ولفت إلى استعداد الرئاسة العراقية لتقديم الدعم لهذه الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة النازحين الذين يعانون من أوضاع مأساوية.
https://sputnikarabic.ae/20230110/ملف-النازحين-في-العراق-برميل-بارود-لا-يستطيع-المسؤولون-الاقتراب-منه-1072134800.html
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أخبار العراق اليوم, نازح عراقي
أخبار العراق اليوم, نازح عراقي
الرئيس العراقي يطالب بإنهاء ملف النازحين
21:56 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 21:57 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز الجهود الهادفة لإنهاء ملف النازحين.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الرئيس العراقي شدد على "ضرورة تعزيز الجهود على جميع الصعد من أجل إنهاء ملف النزوح وضمان عودة جميع النازحين إلى منازلهم ومناطقهم".
وأكد رشيد على ضرورة عدم التساهل في ملف النازحين
"الإنساني الحيوي"، والعمل الجاد بين المنظمات الدولية المعنية والجهات الحكومية في هذا الشأن.
وطالب الرئيس العراقي بإكمال البناء والإعمار في مدينة سنجار وتوفير الخدمات.
ولفت إلى استعداد الرئاسة العراقية لتقديم الدعم لهذه الجهود والتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة النازحين الذين يعانون من أوضاع مأساوية.