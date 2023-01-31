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السعودية... ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% في 2022
السعودية... ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% في 2022
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% في 2022، بالمقارنة مع عام 2021، مشيرةً إلى ارتفاع الناتج... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T09:54+0000
2023-01-31T09:54+0000
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وأوضحت الهيئة في بيان لها أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022، حقق نمواً بنسبة 5.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نمواً بنسبة 8.7%، مقارنةً بالعام السابق 2021"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".ولفت تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام نفسه الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن "الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022، حقق نمواً إيجابياً بنسبة 6.1%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2021".وأضاف التقرير: "حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022، نمواً إيجابياً بنسبة 15.4% مقارنة بالعام السابق 2021".وأشار التقرير إلى أن "الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 6.2%، مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية نمواً إيجابياً بنسبة 5.4%، مقارنةً بعام 2021".وكشف التقرير أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميا حقق خلال الربع الرابع من 2022، ارتفاعًا بنسبة 1.5%، مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث 2022".
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية... ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% في 2022

09:54 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEسوق الأسهم السعودي "تداول"
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% في 2022، بالمقارنة مع عام 2021، مشيرةً إلى ارتفاع الناتج المحلي للأنشطة النفطية في 2022، بنسبة 15.4% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022، حقق نمواً بنسبة 5.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نمواً بنسبة 8.7%، مقارنةً بالعام السابق 2021"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولفت تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام نفسه الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن "الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022، حقق نمواً إيجابياً بنسبة 6.1%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2021".
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وأضاف التقرير: "حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022، نمواً إيجابياً بنسبة 15.4% مقارنة بالعام السابق 2021".
وأشار التقرير إلى أن "الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 6.2%، مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية نمواً إيجابياً بنسبة 5.4%، مقارنةً بعام 2021".
وكشف التقرير أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميا حقق خلال الربع الرابع من 2022، ارتفاعًا بنسبة 1.5%، مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث 2022".
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