https://sputnikarabic.ae/20230131/الشفافية-الدولية-المجر-أكثر-دول-الاتحاد-الأوروبي-فسادا-1072929719.html
الشفافية الدولية: المجر أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا
الشفافية الدولية: المجر أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا
تراجعت المجر إلى المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي على مؤشر منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد، اليوم الثلاثاء. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T18:06+0000
2023-01-31T18:06+0000
2023-01-31T18:06+0000
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فساد
منظمة الشفافية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ودخلت المجر في نزاع طويل مستمر مع بروكسل بشأن المخاوف من الفساد وسلطة القانون والتي تسببت في تجميد مليارات اليورو من التمويل الذي يقدمه التكتل بحسب "فرانس برس".وفي محاولة لإلغاء التجميد، تعهدت بودابست بمجموعة من الإصلاحات القانونية والمناهضة للفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة مراقبة تضم عضوا من منظمة الشفافية الدولية.وحلت المجر محل بلغاريا كآخر عضو بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية في تقرير "مؤشر مدركات الفساد" للمنظمة لعام 2022 والذي صدر اليوم الثلاثاءوأشار التقرير إلى "عقد من التراجع الديمقراطي والتدهور المنهجي لسلطة القانوني على يد الحزب الحاكم".وقال إن: "الأدلة تتزايد ضد النخبة السياسية بشأن سوء استخدامها لاموال الدولة الاتحاد الأوروبي".ردت بودابست على مؤشر الشفافية، مشيرة إلى فضيحة فساد في بروكسل الذي ظهرت في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي مع اتهام أحد نواب الرئيس بتهم تتعلق بالرشوة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/شارل-ميشيل-فضيحة-الفساد-في-البرلمان-الأوروبي-قد-تضر-بمصداقية-الاتحاد-الأوروبي-1071439973.html
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أخبار المجر, فساد, منظمة الشفافية, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار المجر, فساد, منظمة الشفافية, أخبار الاتحاد الأوروبي
الشفافية الدولية: المجر أكثر دول الاتحاد الأوروبي فسادا
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تراجعت المجر إلى المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي على مؤشر منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد، اليوم الثلاثاء.
ودخلت المجر في نزاع طويل مستمر مع بروكسل بشأن المخاوف من الفساد
وسلطة القانون والتي تسببت في تجميد مليارات اليورو من التمويل الذي يقدمه التكتل بحسب "فرانس برس".
21 ديسمبر 2022, 10:07 GMT
وفي محاولة لإلغاء التجميد، تعهدت بودابست بمجموعة من الإصلاحات القانونية والمناهضة للفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة مراقبة تضم عضوا من منظمة الشفافية الدولية.
وحلت المجر محل بلغاريا كآخر عضو بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية في تقرير "مؤشر مدركات الفساد" للمنظمة لعام 2022 والذي صدر اليوم الثلاثاء
وأشار التقرير إلى "عقد من التراجع الديمقراطي والتدهور المنهجي لسلطة القانوني على يد الحزب الحاكم".
وقال إن: "الأدلة تتزايد ضد النخبة السياسية بشأن سوء استخدامها لاموال الدولة الاتحاد الأوروبي".
ردت بودابست على مؤشر الشفافية، مشيرة إلى فضيحة فساد في بروكسل
الذي ظهرت في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي مع اتهام أحد نواب الرئيس بتهم تتعلق بالرشوة.