https://sputnikarabic.ae/20230131/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8--1072913225.html
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في مقاطعة خيرسون. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T11:13+0000
2023-01-31T11:13+0000
2023-01-31T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8"، وخمس طائرات من دون طيار، وثلاثة مقذوفات من طراز "هيمارز".
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روسيا
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
11:13 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في مقاطعة خيرسون.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8"، وخمس طائرات من دون طيار، وثلاثة مقذوفات من طراز "هيمارز".