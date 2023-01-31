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القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-أوكرانية-من-طراز-مي-8--1072913225.html
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في مقاطعة خيرسون. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T11:13+0000
2023-01-31T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8"، وخمس طائرات من دون طيار، وثلاثة مقذوفات من طراز "هيمارز".
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روسيا

القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8"

11:13 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 31.01.2023)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورأحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في مقاطعة خيرسون.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8"، وخمس طائرات من دون طيار، وثلاثة مقذوفات من طراز "هيمارز".
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Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:01 GMT
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