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https://sputnikarabic.ae/20230131/اللجنة-الأولمبية-الدولية-حظر-مشاركة-الروس-تحت-علم-بلادهم-غير-قابل-للتفاوض-1072931515.html
اللجنة الأولمبية الدولية: حظر مشاركة الروس تحت علم بلادهم "غير قابل للتفاوض"
اللجنة الأولمبية الدولية: حظر مشاركة الروس تحت علم بلادهم "غير قابل للتفاوض"
قالت اللجنة الأولمبية الدولية، رداً على تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، إن العقوبات ضد كل من روسيا وبيلاروسيا "غير قابلة للتفاوض". 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T19:44+0000
2023-01-31T19:44+0000
روسيا
رياضة
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وقالت اللجنة في بيان على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "العقوبات المفروضة على الدولتين الروسية والبيلاروسية غير قابلة للتفاوض، وقد أعيد تأكيدها بالإجماع في القمة الأولمبية الأخيرة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ولن تُعرض أي أعلام أو أناشيد أو ألوان أو أي تعريف آخر لهاتين الدولتين في أي حدث أو اجتماع رياضي بما في ذلك أماكن تنفيذها".وقال بوزدنياكوف اليوم الثلاثاء إنه "يجب على الروس المشاركة في المسابقات الدولية في نفس الظروف مثل جميع الرياضيين الآخرين".ودعا المجلس الأولمبي الآسيوي، يوم الخميس الماضي، الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في الألعاب والفعاليات الرياضية الآسيوية.ووفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت، دعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الصين-تعرب-عن-دعمها--لقرار-اللجنة-الأولمبية-الدولية-قبول-الرياضيين-الروس-والبيلاروس-1072811233.html
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روسيا, رياضة
روسيا, رياضة

اللجنة الأولمبية الدولية: حظر مشاركة الروس تحت علم بلادهم "غير قابل للتفاوض"

19:44 GMT 31.01.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالمنتخب الروسي يدخل حفل افتتاح الأولمبياد 2022 تحت علم اللجنة الأولمبية
المنتخب الروسي يدخل حفل افتتاح الأولمبياد 2022 تحت علم اللجنة الأولمبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قالت اللجنة الأولمبية الدولية، رداً على تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، إن العقوبات ضد كل من روسيا وبيلاروسيا "غير قابلة للتفاوض".
وقالت اللجنة في بيان على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "العقوبات المفروضة على الدولتين الروسية والبيلاروسية غير قابلة للتفاوض، وقد أعيد تأكيدها بالإجماع في القمة الأولمبية الأخيرة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ولن تُعرض أي أعلام أو أناشيد أو ألوان أو أي تعريف آخر لهاتين الدولتين في أي حدث أو اجتماع رياضي بما في ذلك أماكن تنفيذها".

ودعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية في 25 يناير/ كانون الثاني إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروسيين إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة.

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وقال بوزدنياكوف اليوم الثلاثاء إنه "يجب على الروس المشاركة في المسابقات الدولية في نفس الظروف مثل جميع الرياضيين الآخرين".
ودعا المجلس الأولمبي الآسيوي، يوم الخميس الماضي، الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في الألعاب والفعاليات الرياضية الآسيوية.
ووفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت، دعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة.
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