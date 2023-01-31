https://sputnikarabic.ae/20230131/اللجنة-الأولمبية-الدولية-حظر-مشاركة-الروس-تحت-علم-بلادهم-غير-قابل-للتفاوض-1072931515.html
اللجنة الأولمبية الدولية: حظر مشاركة الروس تحت علم بلادهم "غير قابل للتفاوض"
اللجنة الأولمبية الدولية: حظر مشاركة الروس تحت علم بلادهم "غير قابل للتفاوض"
قالت اللجنة الأولمبية الدولية، رداً على تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، إن العقوبات ضد كل من روسيا وبيلاروسيا "غير قابلة للتفاوض". 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T19:44+0000
2023-01-31T19:44+0000
2023-01-31T19:44+0000
روسيا
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1058023614_0:0:3561:2004_1920x0_80_0_0_677655278cf86d3db94a3ebcc6f000b3.jpg
وقالت اللجنة في بيان على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "العقوبات المفروضة على الدولتين الروسية والبيلاروسية غير قابلة للتفاوض، وقد أعيد تأكيدها بالإجماع في القمة الأولمبية الأخيرة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ولن تُعرض أي أعلام أو أناشيد أو ألوان أو أي تعريف آخر لهاتين الدولتين في أي حدث أو اجتماع رياضي بما في ذلك أماكن تنفيذها".وقال بوزدنياكوف اليوم الثلاثاء إنه "يجب على الروس المشاركة في المسابقات الدولية في نفس الظروف مثل جميع الرياضيين الآخرين".ودعا المجلس الأولمبي الآسيوي، يوم الخميس الماضي، الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في الألعاب والفعاليات الرياضية الآسيوية.ووفقًا لموقع المنظمة على الإنترنت، دعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الصين-تعرب-عن-دعمها--لقرار-اللجنة-الأولمبية-الدولية-قبول-الرياضيين-الروس-والبيلاروس-1072811233.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1058023614_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a0ae20af9c55f2177f9cac004a765de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رياضة
اللجنة الأولمبية الدولية: حظر مشاركة الروس تحت علم بلادهم "غير قابل للتفاوض"
تابعنا عبر
قالت اللجنة الأولمبية الدولية، رداً على تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، إن العقوبات ضد كل من روسيا وبيلاروسيا "غير قابلة للتفاوض".
وقالت اللجنة في بيان على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "العقوبات المفروضة على الدولتين الروسية والبيلاروسية غير قابلة للتفاوض، وقد أعيد تأكيدها بالإجماع في القمة الأولمبية الأخيرة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ولن تُعرض أي أعلام أو أناشيد أو ألوان أو أي تعريف آخر لهاتين الدولتين في أي حدث أو اجتماع رياضي بما في ذلك أماكن تنفيذها".
ودعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية في 25 يناير/ كانون الثاني إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروسيين إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة.
وقال بوزدنياكوف اليوم الثلاثاء إنه "يجب على الروس المشاركة في المسابقات الدولية في نفس الظروف مثل جميع الرياضيين الآخرين".
ودعا المجلس الأولمبي الآسيوي، يوم الخميس الماضي، الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في الألعاب والفعاليات الرياضية الآسيوية.
ووفقًا لموقع المنظمة
على الإنترنت، دعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية إلى عودة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، مع اقتراح عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية الخاصة في أوكرانيا بالمشاركة.