https://sputnikarabic.ae/20230131/المجمع-الجديد-لمحطة-فوستوك-في-القطب-الجنوبي-1072919064.html
المجمع الجديد لمحطة "فوستوك" في القطب الجنوبي
المجمع الجديد لمحطة "فوستوك" في القطب الجنوبي
سيتحول المجمع بمحطة "فوستوك" الروسية في قارة أنتاركتيكا إلى مجمع إسبات جديد. بدأ العمل التحضيري بالفعل ومن المقرر الانتهاء من بنائه في عام 2025. سيضم المجمع... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T14:01+0000
2023-01-31T14:01+0000
2023-01-31T14:01+0000
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يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" في الرسم الملعوماتي الآتي الخصائص الفنية الرئيسية لمحطة "فوستوك".يُذكر أن محطة "فوستوك" احتفلت في 16 ديسمبر/ كانون الثاني بعيد تأسيسها الـ65.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
المجمع الجديد لمحطة "فوستوك" في القطب الجنوبي
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سيتحول المجمع بمحطة "فوستوك" الروسية في قارة أنتاركتيكا إلى مجمع إسبات جديد. بدأ العمل التحضيري بالفعل ومن المقرر الانتهاء من بنائه في عام 2025. سيضم المجمع الجديد المتخصصين الذين سيدرسون البحيرة الفريدة الواقعة أسفل المحطة مباشرة.
يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" في الرسم الملعوماتي الآتي الخصائص الفنية الرئيسية لمحطة "فوستوك".
يُذكر أن محطة "فوستوك" احتفلت في 16 ديسمبر/ كانون الثاني بعيد تأسيسها الـ65.