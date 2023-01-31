https://sputnikarabic.ae/20230131/النرويج-تعد-بنقل-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1072906933.html
النرويج تعد بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
النرويج تعد بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
صرح وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، بأن بلاده ستسلم دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، مرجحًا أن يكون ذلك في شهر... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T08:45+0000
2023-01-31T08:45+0000
2023-01-31T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
توريد
دبابة أمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg
وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن وزير الدفاع النرويجي، قوله: "لم نحدد التاريخ بعد... بالطبع، نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يحدث في نهاية مارس.وتمتلك النرويج 36 دبابة ليوبارد 2، لكن لم يتم تحديد عدد الدبابات التي تستعد البلاد لنقلها إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها. تخطط ألمانيا في المرحلة الأولى لتوفيردفعة من 14 ليوبارد 2 نوع A6 من مخزون الجيش الألماني. كما أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال مجمع كتيبة - 31 وحدة - إلى أوكرانيا من دبابات أبرامز الحديثة من إنتاجها. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن تسليم أبرامز سيستغرق "عدة أشهر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_58f950228b58a7c36d7e12eea2029751.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, توريد, دبابة أمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, توريد, دبابة أمريكية, أخبار أوكرانيا
النرويج تعد بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، بأن بلاده ستسلم دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، مرجحًا أن يكون ذلك في شهر مارس/آذار المقبل.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن وزير الدفاع النرويجي، قوله: "لم نحدد التاريخ بعد... بالطبع، نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يحدث في نهاية مارس.
وتمتلك النرويج 36 دبابة ليوبارد 2، لكن لم يتم تحديد عدد الدبابات التي تستعد البلاد لنقلها إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها. تخطط ألمانيا في المرحلة الأولى لتوفيردفعة من 14 ليوبارد 2 نوع A6 من مخزون الجيش الألماني. كما أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال مجمع كتيبة - 31 وحدة - إلى أوكرانيا من دبابات أبرامز الحديثة من إنتاجها. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن تسليم أبرامز سيستغرق "عدة أشهر".