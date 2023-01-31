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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/النرويج-تعد-بنقل-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1072906933.html
النرويج تعد بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
النرويج تعد بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن
صرح وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، بأن بلاده ستسلم دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، مرجحًا أن يكون ذلك في شهر... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T08:45+0000
2023-01-31T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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دبابة أمريكية
أخبار أوكرانيا
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وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن وزير الدفاع النرويجي، قوله: "لم نحدد التاريخ بعد... بالطبع، نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يحدث في نهاية مارس.وتمتلك النرويج 36 دبابة ليوبارد 2، لكن لم يتم تحديد عدد الدبابات التي تستعد البلاد لنقلها إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها. تخطط ألمانيا في المرحلة الأولى لتوفيردفعة من 14 ليوبارد 2 نوع A6 من مخزون الجيش الألماني. كما أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال مجمع كتيبة - 31 وحدة - إلى أوكرانيا من دبابات أبرامز الحديثة من إنتاجها. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن تسليم أبرامز سيستغرق "عدة أشهر".
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العالم, توريد, دبابة أمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, توريد, دبابة أمريكية, أخبار أوكرانيا

النرويج تعد بنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن

08:45 GMT 31.01.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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صرح وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، بأن بلاده ستسلم دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، مرجحًا أن يكون ذلك في شهر مارس/آذار المقبل.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن وزير الدفاع النرويجي، قوله: "لم نحدد التاريخ بعد... بالطبع، نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن"، مشيرًا إلى أن هذا يمكن أن يحدث في نهاية مارس.
وتمتلك النرويج 36 دبابة ليوبارد 2، لكن لم يتم تحديد عدد الدبابات التي تستعد البلاد لنقلها إلى أوكرانيا.
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وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها. تخطط ألمانيا في المرحلة الأولى لتوفيردفعة من 14 ليوبارد 2 نوع A6 من مخزون الجيش الألماني. كما أعلنت الولايات المتحدة عن إرسال مجمع كتيبة - 31 وحدة - إلى أوكرانيا من دبابات أبرامز الحديثة من إنتاجها. في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن تسليم أبرامز سيستغرق "عدة أشهر".
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