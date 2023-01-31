https://sputnikarabic.ae/20230131/النواب-البولنديون-يشككون-في-العدد-الحقيقي-للجيش-البولندي--1072921807.html
النواب البولنديون يشككون في العدد الحقيقي للجيش البولندي
النواب البولنديون يشككون في العدد الحقيقي للجيش البولندي
أكد عضو مجلس النواب البولندي كرزيستوف تودوي، اليوم الثلاثاء، أن نواب البرلمان البولندي يشككون في أن القوة العددية للجيش البولندي لا تتزايد بل تتناقص. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T14:52+0000
2023-01-31T14:52+0000
2023-01-31T14:52+0000
روسيا
العالم
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ونوّه تودوي أنه يشكك في تصريحات قيادة الإدارة العسكرية البولندية حول نمو الجيش.وردا على تصريحات أعلنتها وزارة الدفاع البولندية، أن عدد القوات المسلحة البولندية الحالية يبلغ 164 ألف جندي، قال تودوي جميعنا يعلم في البرلمان قانون "الدفاع عن الوطن"، الذي تم اعتماده العام الماضي، والذي حدد تعداد الجيش البولندي بما يقرب 300 ألف جندي، وأنه تم توفير أموال كبيرة لهذا الغرض، وأن هذه الميزانية لا تخضع لسيطرة البرلمان البولندي.وأكد النائب: "نود ألا تستند القضايا الأمنية البولندية إلى الدعاية، ولكن أن يتمكن البولنديون من معرفة الحالة الفعلية لأمننا، لأن الدعاية لم تحمينا بعد من أي عدو، ويجب أن يكون لدينا جيش قوي من أجل حماية الأرض البولندية وحياة البولنديين إذا لزم الأمر".وبيّن النائب أنه سوف يطالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع البولندي ماريوس بلازتشاك، للحضور إلى البرلمان لشرح الوضع بالتفصيل.
https://sputnikarabic.ae/20230130/بولندا-تكشف-عن-شرط-لإرسال-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1072872828.html
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روسيا, العالم
النواب البولنديون يشككون في العدد الحقيقي للجيش البولندي
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أكد عضو مجلس النواب البولندي كرزيستوف تودوي، اليوم الثلاثاء، أن نواب البرلمان البولندي يشككون في أن القوة العددية للجيش البولندي لا تتزايد بل تتناقص.
ونوّه تودوي أنه يشكك في تصريحات قيادة الإدارة العسكرية البولندية حول نمو الجيش.
وردا على تصريحات أعلنتها وزارة الدفاع البولندية، أن عدد القوات المسلحة البولندية الحالية يبلغ 164 ألف جندي، قال تودوي جميعنا يعلم في البرلمان قانون "الدفاع عن الوطن"، الذي تم اعتماده العام الماضي، والذي حدد تعداد الجيش البولندي بما يقرب 300 ألف جندي، وأنه تم توفير أموال كبيرة لهذا الغرض، وأن هذه الميزانية لا تخضع لسيطرة البرلمان البولندي.
وأكد النائب: "نود ألا تستند القضايا الأمنية البولندية إلى الدعاية، ولكن أن يتمكن البولنديون من معرفة الحالة الفعلية لأمننا، لأن الدعاية لم تحمينا بعد من أي عدو، ويجب أن يكون لدينا جيش قوي من أجل حماية الأرض البولندية وحياة البولنديين إذا لزم الأمر".
وبيّن النائب أنه سوف يطالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع البولندي ماريوس بلازتشاك، للحضور إلى البرلمان لشرح الوضع بالتفصيل.