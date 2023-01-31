https://sputnikarabic.ae/20230131/انعكاسات-زيارة-بلينكن-لمنطقة-الشرق-الأوسط-1072924005.html
انعكاسات زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط
انعكاسات زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط
يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، منطقة الشرق الأوسط في جولة بدأها من مصر، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T15:03+0000
2023-01-31T15:03+0000
2023-01-31T15:03+0000
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31~1 Melfat Sakhena
انعكاسات زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط
الملف الفلسطيني كان الأبرز في مناقشات بلينكن، في ظل الرغبة لتحقيق الاستقرار ومنع أي تصعيد، وإيجاد إطار سياسي الملائم لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين، وذلك بعد التصعيد الكبير في أعمال العنف في الأراي الفلسطينية.وفي تل أبيب، أكد وزير الخارجية الأمريكي، التزام واشنطن بأمن إسرائيل، مشددا على ضرورة توسيع اتفاقيات السلام مع الدول العربية.ودعا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتهدئة التوتر، وأدان ما وصفها بأعمال الإرهاب.في هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد الخطيب، إن زيارة بلينكن مخطط لها في ظل الأوضاع الحاصة في الساحة الفلسطينية والممارسات ضد الشعب الفلسطيني.وشدد على أنه لا حل للصراع إلا بإعادة الحق الفلسطيني لإصحابه وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.ولفت المختص في الشأن الإسرائيلي، سعيد عكاشة، إلى أن زيارة بلينكن تأتي محاولة للتهدئة بعد التوتر في أعقاب أحداث مخيم جنين وعملية القدس.وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد اشتعال أزمات في منطقة الشرق الأوسط مع تركيزها على الأزمة في أوكرنيا، مشيرا إلى أن الرؤية الأمريكية تذهب في أن جميع الأطراف حريصة على القبول بالتهدئة.من جهته، قال القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، إن الإدارة الأمريكية تتحرك في حالة واحدة فقط، وهي زعزعة أمن إسرائيل، لذلك جاء بلينكن للمنطقة.وذكر أن الإدارة الأمريكية تحاول تأكيد دورها في الملف الفلسطيني والشرق الأوسط، لكن الجانب الفلسطيني لا يثق بها ولا يتعامل معها على أنها الراعي الرئيسي لعملية السلام. ويرى أن الزيارة تأتي لحماية حكومة بنيامين نتنياهو وتعزيز ما يسمى البحث عن حالة هدوء.
https://sputnikarabic.ae/20230127/على-خلفية-مقتل-10-فلسطينيين-في-جنين-مدير-المخابرات-المركزية-الأمريكية-يصل-إلى-إسرائيل-ويزور-فلسطين-1072777577.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/لابيد-ينتقد-تصريحات-وزيرة-إسرائيلية-بشأن-التدخل-الأمريكي-ويذكر-بفوائده-1072917365.html
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أخبار فلسطين اليوم, ملفات ساخنة, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, ملفات ساخنة, وزير الخارجية الأمريكي, أخبار إسرائيل اليوم
انعكاسات زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط
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يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، منطقة الشرق الأوسط في جولة بدأها من مصر، والتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.
الملف الفلسطيني كان الأبرز في مناقشات بلينكن، في ظل الرغبة لتحقيق الاستقرار ومنع أي تصعيد، وإيجاد إطار سياسي الملائم لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين، وذلك بعد التصعيد الكبير في أعمال العنف في الأراي الفلسطينية.
وفي تل أبيب، أكد وزير الخارجية الأمريكي
، التزام واشنطن بأمن إسرائيل، مشددا على ضرورة توسيع اتفاقيات السلام مع الدول العربية.
ودعا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتهدئة التوتر، وأدان ما وصفها بأعمال الإرهاب.
في هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد الخطيب، إن زيارة بلينكن مخطط لها في ظل الأوضاع الحاصة في الساحة الفلسطينية والممارسات ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن واشنطن تريد أن تبقي على دورها الريادي لإثبات أنها صاحبة اليد الطولى في إدارة الصراع بالعالم.
وشدد على أنه لا حل للصراع إلا بإعادة الحق الفلسطيني لإصحابه وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.
ولفت المختص في الشأن الإسرائيلي، سعيد عكاشة، إلى أن زيارة بلينكن تأتي محاولة للتهدئة بعد التوتر في أعقاب أحداث
مخيم جنين وعملية القدس.
وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد اشتعال أزمات في منطقة الشرق الأوسط مع تركيزها على الأزمة في أوكرنيا، مشيرا إلى أن الرؤية الأمريكية تذهب في أن جميع الأطراف حريصة على القبول بالتهدئة.
من جهته، قال القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، إن الإدارة الأمريكية تتحرك في حالة واحدة فقط، وهي زعزعة أمن إسرائيل، لذلك جاء بلينكن للمنطقة.
وذكر أن الإدارة الأمريكية تحاول تأكيد دورها في الملف الفلسطيني والشرق الأوسط، لكن الجانب الفلسطيني لا يثق بها ولا يتعامل معها على أنها الراعي الرئيسي لعملية السلام. ويرى أن الزيارة تأتي لحماية حكومة بنيامين نتنياهو وتعزيز ما يسمى البحث عن حالة هدوء.