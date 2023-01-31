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https://sputnikarabic.ae/20230131/بايدن-ينهي-حالات-الطوارئ-المتعلقة-بكوفيد-19-ابتداء-من-11-مايو-1072897812.html
بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 ابتداء من 11 مايو
بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 ابتداء من 11 مايو
قال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، إن إدارة الرئيس بايدن تخطط لتمديد حالات الطوارئ الصحية الوطنية، المتعلقة بوباء كوفيد حتى 11... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T00:10+0000
2023-01-31T00:10+0000
فيروس كورونا
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعلنت حالتي الطوارئ الوطنية والصحية الخاصة بكوفيد-19 في عام 2020.ومن المقرر أن تنتهي الحالتين في 1 مارس/آذار و11 أبريل/نيسان 2023 المقبلين، لذلك تهدف خطة بايدن لتمديد الحالتين الوطنية والصحية حتى 11 مايو/أيار المقبل، ثم إنهاء كلتا الحالتين الطارئتين في ذلك التاريخ، وفقا للبيان.وأشار البيان إلى أن إنهاء الحالتين يتماشى مع التزامات الإدارة السابقة بإعطاء إشعار قبل 60 يوما على الأقل قبل إنهاء حالة الطوارئ الصحية.
https://sputnikarabic.ae/20230130/بايدن-يعلن-عدم-إرسال-مقاتلات--إف-16-إلى-أوكرانيا-1072897133.html
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فيروس كورونا, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 ابتداء من 11 مايو

00:10 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / Win McNamee/Getty Imagesالرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يظهران مع أرنب عيد الفصح في البيت الأبيض، في واشنطن العاصمة 5 أبريل 2021 . تم إلغاء لفة بيض عيد الفصح التقليدية هذا العام بسبب جائحة كورونا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن يظهران مع أرنب عيد الفصح في البيت الأبيض، في واشنطن العاصمة 5 أبريل 2021 . تم إلغاء لفة بيض عيد الفصح التقليدية هذا العام بسبب جائحة كورونا. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / Win McNamee/Getty Images
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قال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، إن إدارة الرئيس بايدن تخطط لتمديد حالات الطوارئ الصحية الوطنية، المتعلقة بوباء كوفيد حتى 11 مايو/أيار ثم إنهائها.
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعلنت حالتي الطوارئ الوطنية والصحية الخاصة بكوفيد-19 في عام 2020.
ومن المقرر أن تنتهي الحالتين في 1 مارس/آذار و11 أبريل/نيسان 2023 المقبلين، لذلك تهدف خطة بايدن لتمديد الحالتين الوطنية والصحية حتى 11 مايو/أيار المقبل، ثم إنهاء كلتا الحالتين الطارئتين في ذلك التاريخ، وفقا للبيان.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
بايدن يعلن عدم إرسال مقاتلات " إف 16" إلى أوكرانيا
أمس, 21:59 GMT
وأشار البيان إلى أن إنهاء الحالتين يتماشى مع التزامات الإدارة السابقة بإعطاء إشعار قبل 60 يوما على الأقل قبل إنهاء حالة الطوارئ الصحية.
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