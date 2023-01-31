https://sputnikarabic.ae/20230131/بايدن-ينهي-حالات-الطوارئ-المتعلقة-بكوفيد-19-ابتداء-من-11-مايو-1072897812.html
بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 ابتداء من 11 مايو
بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 ابتداء من 11 مايو
قال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، إن إدارة الرئيس بايدن تخطط لتمديد حالات الطوارئ الصحية الوطنية، المتعلقة بوباء كوفيد حتى 11... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T00:10+0000
2023-01-31T00:10+0000
2023-01-31T00:10+0000
فيروس كورونا
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعلنت حالتي الطوارئ الوطنية والصحية الخاصة بكوفيد-19 في عام 2020.ومن المقرر أن تنتهي الحالتين في 1 مارس/آذار و11 أبريل/نيسان 2023 المقبلين، لذلك تهدف خطة بايدن لتمديد الحالتين الوطنية والصحية حتى 11 مايو/أيار المقبل، ثم إنهاء كلتا الحالتين الطارئتين في ذلك التاريخ، وفقا للبيان.وأشار البيان إلى أن إنهاء الحالتين يتماشى مع التزامات الإدارة السابقة بإعطاء إشعار قبل 60 يوما على الأقل قبل إنهاء حالة الطوارئ الصحية.
https://sputnikarabic.ae/20230130/بايدن-يعلن-عدم-إرسال-مقاتلات--إف-16-إلى-أوكرانيا-1072897133.html
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فيروس كورونا, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 ابتداء من 11 مايو
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قال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، إن إدارة الرئيس بايدن تخطط لتمديد حالات الطوارئ الصحية الوطنية، المتعلقة بوباء كوفيد حتى 11 مايو/أيار ثم إنهائها.
كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعلنت حالتي الطوارئ الوطنية والصحية
الخاصة بكوفيد-19 في عام 2020.
ومن المقرر أن تنتهي الحالتين في 1 مارس/آذار و11 أبريل/نيسان 2023 المقبلين، لذلك تهدف خطة بايدن لتمديد الحالتين الوطنية والصحية حتى 11 مايو/أيار المقبل، ثم إنهاء كلتا الحالتين الطارئتين في ذلك التاريخ، وفقا للبيان.
وأشار البيان إلى أن إنهاء الحالتين يتماشى مع التزامات الإدارة السابقة بإعطاء إشعار قبل 60 يوما على الأقل قبل إنهاء حالة الطوارئ الصحية.