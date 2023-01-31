https://sputnikarabic.ae/20230131/بايدن-ينهي-حالات-الطوارئ-المتعلقة-بكوفيد-19-ابتداء-من-11-مايو-1072897812.html

بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 ابتداء من 11 مايو

بايدن ينهي حالات الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 ابتداء من 11 مايو

قال مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، إن إدارة الرئيس بايدن تخطط لتمديد حالات الطوارئ الصحية الوطنية، المتعلقة بوباء كوفيد حتى 11... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T00:10+0000

2023-01-31T00:10+0000

2023-01-31T00:10+0000

فيروس كورونا

جو بايدن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/09/1048626880_0:176:2837:1771_1920x0_80_0_0_e8e959e988c69d331fcbbbf4cf996801.jpg

كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أعلنت حالتي الطوارئ الوطنية والصحية الخاصة بكوفيد-19 في عام 2020.ومن المقرر أن تنتهي الحالتين في 1 مارس/آذار و11 أبريل/نيسان 2023 المقبلين، لذلك تهدف خطة بايدن لتمديد الحالتين الوطنية والصحية حتى 11 مايو/أيار المقبل، ثم إنهاء كلتا الحالتين الطارئتين في ذلك التاريخ، وفقا للبيان.وأشار البيان إلى أن إنهاء الحالتين يتماشى مع التزامات الإدارة السابقة بإعطاء إشعار قبل 60 يوما على الأقل قبل إنهاء حالة الطوارئ الصحية.

https://sputnikarabic.ae/20230130/بايدن-يعلن-عدم-إرسال-مقاتلات--إف-16-إلى-أوكرانيا-1072897133.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فيروس كورونا, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية