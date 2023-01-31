https://sputnikarabic.ae/20230131/بريطانيا-تعتبر-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-مسألة-غير-عملية--1072918017.html

بريطانيا تعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات مسألة "غير عملية"

بريطانيا تعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات مسألة "غير عملية"

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن لندن تعتبر أنه من غير المناسب إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T12:58+0000

2023-01-31T12:58+0000

2023-01-31T12:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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بريطانيا

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وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد"، نقلا عن الدبلوماسي البريطاني، قوله: "المقاتلات البريطانية من طراز تايفون و"إف-35" معقدة للغاية (قيد التشغيل - محرر)، وتستغرق شهورا لتعلم كيفية الطيران بها. وبالنظر إلى ذلك، نعتقد أن إرسال مثل هذه الطائرات إلى أوكرانيا أمر غير مناسب".وأضاف أن لندن ستواصل تقديم وتسريع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وكذلك الاستماع بعناية لطلبات كييف.وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. وأجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا بـ "لا" عن سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيتم تسليم طائرات "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. في الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20230130/بولندا-تكشف-عن-شرط-لإرسال-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1072872828.html

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