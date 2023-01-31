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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بريطانيا-تعتبر-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-مسألة-غير-عملية--1072918017.html
بريطانيا تعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات مسألة "غير عملية"
بريطانيا تعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات مسألة "غير عملية"
صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن لندن تعتبر أنه من غير المناسب إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T12:58+0000
2023-01-31T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
طائرات إف 15
بريطانيا
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وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد"، نقلا عن الدبلوماسي البريطاني، قوله: "المقاتلات البريطانية من طراز تايفون و"إف-35" معقدة للغاية (قيد التشغيل - محرر)، وتستغرق شهورا لتعلم كيفية الطيران بها. وبالنظر إلى ذلك، نعتقد أن إرسال مثل هذه الطائرات إلى أوكرانيا أمر غير مناسب".وأضاف أن لندن ستواصل تقديم وتسريع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وكذلك الاستماع بعناية لطلبات كييف.وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. وأجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا بـ "لا" عن سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيتم تسليم طائرات "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. في الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/بولندا-تكشف-عن-شرط-لإرسال-طائرات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1072872828.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, طائرات إف 15, بريطانيا
العالم, أخبار أوكرانيا, طائرات إف 15, بريطانيا

بريطانيا تعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات مسألة "غير عملية"

12:58 GMT 31.01.2023
© AP Photoالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AP Photo
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صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن لندن تعتبر أنه من غير المناسب إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد"، نقلا عن الدبلوماسي البريطاني، قوله: "المقاتلات البريطانية من طراز تايفون و"إف-35" معقدة للغاية (قيد التشغيل - محرر)، وتستغرق شهورا لتعلم كيفية الطيران بها. وبالنظر إلى ذلك، نعتقد أن إرسال مثل هذه الطائرات إلى أوكرانيا أمر غير مناسب".
وأضاف أن لندن ستواصل تقديم وتسريع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وكذلك الاستماع بعناية لطلبات كييف.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
بولندا تكشف عن شرط لإرسال طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا
أمس, 10:42 GMT
وذكرت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. وأجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن سابقا بـ "لا" عن سؤال من الصحفيين عما إذا كان سيتم تسليم طائرات "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. في الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.
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