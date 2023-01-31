https://sputnikarabic.ae/20230131/بشأن-موعد-تحرير-دونيتسك-بالكامل-بوشيلين-العملية-الخاصة-ستنتهي-بانتصار-روسيا-1072898070.html
بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا
بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك"، حول تحرير الجمهورية بأنه لن يتوقع متى يمكن تحرير جمهورية... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T01:14+0000
2023-01-31T01:14+0000
2023-01-31T01:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وفي الوقت ذاته أكد بوشيلين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي بالتأكيد بالنصر.وفي وقت سابق، قال قائد فوج أخمات للقوات الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إن يمكن تحرير جمهورية دونيتسك بالكامل في غضون 30 إلى 45 يومًا. مضيفا أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك"، حول تحرير الجمهورية بأنه لن يتوقع متى يمكن تحرير جمهورية دونيتسك.
وفي الوقت ذاته أكد بوشيلين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي بالتأكيد بالنصر
.
وفي وقت سابق، قال قائد فوج أخمات للقوات الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إن يمكن تحرير جمهورية دونيتسك بالكامل في غضون 30 إلى 45 يومًا. مضيفا أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات.
وفي ذات الصدد قال بوشيلين، ردا على سؤال حول موعد تحرير جمهورية دونيتسك، "لن أتوقع المواعيد الدقيقة. لا يسعني إلا أن أقول إن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي بالتأكيد بانتصارنا، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.