عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بشأن-موعد-تحرير-دونيتسك-بالكامل-بوشيلين-العملية-الخاصة-ستنتهي-بانتصار-روسيا-1072898070.html
بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا
بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك"، حول تحرير الجمهورية بأنه لن يتوقع متى يمكن تحرير جمهورية... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T01:14+0000
2023-01-31T01:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/18/1059085134_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_168e459f929ecb21ffe0e783a26a0c40.jpg
وفي الوقت ذاته أكد بوشيلين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي بالتأكيد بالنصر.وفي وقت سابق، قال قائد فوج أخمات للقوات الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إن يمكن تحرير جمهورية دونيتسك بالكامل في غضون 30 إلى 45 يومًا. مضيفا أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230130/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/18/1059085134_144:0:2156:1509_1920x0_80_0_0_33be7de92eb1aa3168290333039f2d00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

بشأن موعد تحرير دونيتسك بالكامل.. بوشيلين: العملية الخاصة ستنتهي بانتصار روسيا

01:14 GMT 31.01.2023
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . �Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء لوكالة "سبوتنيك"، حول تحرير الجمهورية بأنه لن يتوقع متى يمكن تحرير جمهورية دونيتسك.
وفي الوقت ذاته أكد بوشيلين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة ستنتهي بالتأكيد بالنصر.
وفي وقت سابق، قال قائد فوج أخمات للقوات الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إن يمكن تحرير جمهورية دونيتسك بالكامل في غضون 30 إلى 45 يومًا. مضيفا أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات.

وفي ذات الصدد قال بوشيلين، ردا على سؤال حول موعد تحرير جمهورية دونيتسك، "لن أتوقع المواعيد الدقيقة. لا يسعني إلا أن أقول إن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي بالتأكيد بانتصارنا، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك".

وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:09 GMT
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала