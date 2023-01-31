https://sputnikarabic.ae/20230131/بعدما-كادت-تتعرض-لكارثة-معلومات-عن-غواصة-إتش-إم-إس-فانغارد-البريطانية-1072924566.html
بعدما كادت تتعرض لكارثة... معلومات عن غواصة "إتش إم إس فانغارد" البريطانية
بعدما كادت تتعرض لكارثة... معلومات عن غواصة "إتش إم إس فانغارد" البريطانية
يصنف الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 38 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويمتلك 10 غواصات بينها 4 غواصات من فئة "إتش إم إس فانغارد". 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T15:39+0000
2023-01-31T15:39+0000
2023-01-31T15:39+0000
رصد عسكري
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وتصنف غواصات "إتش إم إس فانغارد" ضمن الغواصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي.ما هي المواصفات الفنية لغواصة "فانغارد"؟ما هو تسليح غواصات "فانغارد"؟تنتمي الغواصات إلى فئة "فانغارد" ولا تستخدمها سوى البحرية البريطانية، ويوجد منها 4 غواصات تحمل أسماء كودية هي (إس – 28 / 29 / 30 / 31)، وهي مزودة بصواريخ "ترايدنت" النووية التي تمثل قوة الردع النووي الرئيسية لبريطانيا.ورغم أهمية هذا النوع من الغواصات، إلا أن صحيفة "ذا صن" البريطانية ذكرت أنه تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات واقعة كادت تعرض الغواصة النووية لكارثة، مشيرة إلى أن أطقم الصيانة الخاصة بها كانت تقوم بمخالفات تتعلق بسلامة الغواصة.
https://sputnikarabic.ae/20230131/غواصة-نووية-ثبتت-براغيها-بالغراء-فضيحة-تهز-بريطانيا-1072917183.html
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https://sputnikarabic.ae/20221226/أكبر-سفن-الأسطول-البريطاني-تخضع-لفترات-إصلاح-أكثر-من-الإبحار-فيديو-1071625768.html
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رصد عسكري, بريطانيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, بريطانيا, أخبار العالم الآن
بعدما كادت تتعرض لكارثة... معلومات عن غواصة "إتش إم إس فانغارد" البريطانية
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يصنف الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 38 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويمتلك 10 غواصات بينها 4 غواصات من فئة "إتش إم إس فانغارد".
وتصنف غواصات "إتش إم إس فانغارد" ضمن الغواصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي.
ما هي المواصفات الفنية لغواصة "فانغارد"؟
السرعة على السطح: 15 عقدة (27.7 كلم / ساعة).
السرعة تحت الماء: 25 عقدة (46.3 كلم/ ساعة).
10 ديسمبر 2022, 19:19 GMT
ما هو تسليح غواصات "فانغارد"؟
4 أنابيب إطلاق طوربيدات عيار 533 ملم.
16 أنبوب مخصص لإطلاق الصواريخ الباليستية
.
تنتمي الغواصات إلى فئة "فانغارد" ولا تستخدمها سوى البحرية البريطانية، ويوجد منها 4 غواصات تحمل أسماء كودية هي (إس – 28 / 29 / 30 / 31)، وهي مزودة بصواريخ "ترايدنت" النووية التي تمثل قوة الردع النووي
الرئيسية لبريطانيا.
26 ديسمبر 2022, 14:52 GMT
ورغم أهمية هذا النوع من الغواصات، إلا أن صحيفة "ذا صن" البريطانية ذكرت أنه تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات واقعة كادت تعرض الغواصة النووية لكارثة، مشيرة إلى أن أطقم الصيانة الخاصة بها كانت تقوم بمخالفات تتعلق بسلامة الغواصة
.