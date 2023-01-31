عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230131/بعد-إعلان-استعدادها-لتوريد-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الهولندية-1072928939.html
بعد إعلان استعدادها لتوريد مقاتلات إلى أوكرانيا... ما هي قدرات القوات الجوية الهولندية؟
بعد إعلان استعدادها لتوريد مقاتلات إلى أوكرانيا... ما هي قدرات القوات الجوية الهولندية؟
تمثل هولندا عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ عام 1949، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 39 بين أضخم 145 جيشا في العالم. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T18:13+0000
2023-01-31T18:13+0000
رصد عسكري
أخبار هولندا
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072929183_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_2fab4b7d5eb61b979229d28276b97343.jpg
لكن القوات الجوية الهولندية تحتل مرتبة متأخرة مقارنة بالتصنيف الإجمالي لجيشها، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ولفت الموقع إلى أن تصنيف القوات الجوية الهولندية يجعلها في المرتبة رقم 57 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم، مشيرا إلى أنها تمتلك 136 طائرة، بينها 102 طائرة فقط في وضع الجاهزية القتالية.وتضم القوات الجوية الهولندية:وتشير الإحصائيات إلى أن هولندا لا تمتلك طائرات مهام خاصة أو طائرات تزود بالوقود في الجو.كما تشير إلى أن عدد ما تملكه من مقاتلات حربية يمكن حشدها في المعارك لا يتجاوز 22 مقاتلة، وهو ما يثير شكوكا حول إمكانية تنفيذ وعدها بشأن إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا.يذكر أن هولندا تمتلك مقاتلات "إف - 16" الأمريكية كما أنها تمثل جزءا من برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية وهي من أوائل الدول التي حصلت على هذا النوع من الطائرات، التي تحاول واشنطن الترويج لها عالميا رغم أن خسائر الجيوش التي تستخدمها تجاوزت المليار دولار قبل خوض معركة واحدة.وقال رئيس وزراء هولندا مارك روتي، في تصريح سابق، إن بلاده مستعدة للنظر في احتمال توريد مقاتلات حربية إلى أوكرانيا، لكنه أشار إلى أنها لم تتلق طلبا رسميا من كييف حول هذا الأمر.وتلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بعد-تحذير-جنرال-إيطالي-من-خطة-بايدن-لتقسيم-أوروبا-ما-هي-أقوى-5-جيوش-أوروبية-1068288672.html
https://sputnikarabic.ae/20221225/3-دول-خسرت-مليار-دولار-هل-تصبح-إسرائيل-الدولة-رقم-4-التي-تستنزف-ميزانية-جيشها-على-إف---35-1071587623.html
https://sputnikarabic.ae/20230131/هولندا-مستعدة-للنظر-في-توريد-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-1072902086.html
أخبار هولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072929183_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_5001b00956c7185b88aab54cdc8dc281.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
رصد عسكري, أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

بعد إعلان استعدادها لتوريد مقاتلات إلى أوكرانيا... ما هي قدرات القوات الجوية الهولندية؟

18:13 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
تابعنا عبرTelegram
تمثل هولندا عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ عام 1949، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 39 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
لكن القوات الجوية الهولندية تحتل مرتبة متأخرة مقارنة بالتصنيف الإجمالي لجيشها، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
بعد تحذير جنرال إيطالي من خطة بايدن لتقسيم أوروبا... ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟
26 سبتمبر 2022, 18:15 GMT
ولفت الموقع إلى أن تصنيف القوات الجوية الهولندية يجعلها في المرتبة رقم 57 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم، مشيرا إلى أنها تمتلك 136 طائرة، بينها 102 طائرة فقط في وضع الجاهزية القتالية.

وتضم القوات الجوية الهولندية:

29 مقاتلة بينها 22 فقط في وضع الاستعداد القتالي.
18 طائرة هجومية بينها 14 في وضع الاستعداد القتالي.
4 طائرات نقل عسكري بينها 3 فقط جاهزة للاستخدام.
21 طائرة تدريب.
64 مروحية بينها 24 مروحية قتالية.
وتشير الإحصائيات إلى أن هولندا لا تمتلك طائرات مهام خاصة أو طائرات تزود بالوقود في الجو.
© AFP 2023 / VINCENT JANNINKالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35
© AFP 2023 / VINCENT JANNINK
كما تشير إلى أن عدد ما تملكه من مقاتلات حربية يمكن حشدها في المعارك لا يتجاوز 22 مقاتلة، وهو ما يثير شكوكا حول إمكانية تنفيذ وعدها بشأن إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا.
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
3 دول خسرت مليار دولار... هل تصبح إسرائيل الدولة رقم 4 التي تستنزف ميزانية جيشها على "إف - 35"؟
25 ديسمبر 2022, 16:52 GMT
يذكر أن هولندا تمتلك مقاتلات "إف - 16" الأمريكية كما أنها تمثل جزءا من برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية وهي من أوائل الدول التي حصلت على هذا النوع من الطائرات، التي تحاول واشنطن الترويج لها عالميا رغم أن خسائر الجيوش التي تستخدمها تجاوزت المليار دولار قبل خوض معركة واحدة.
وقال رئيس وزراء هولندا مارك روتي، في تصريح سابق، إن بلاده مستعدة للنظر في احتمال توريد مقاتلات حربية إلى أوكرانيا، لكنه أشار إلى أنها لم تتلق طلبا رسميا من كييف حول هذا الأمر.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
هولندا مستعدة للنظر في توريد مقاتلات إلى أوكرانيا
07:49 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
© Sputnikدول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала