https://sputnikarabic.ae/20230131/بعد-إعلان-استعدادها-لتوريد-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-الهولندية-1072928939.html

بعد إعلان استعدادها لتوريد مقاتلات إلى أوكرانيا... ما هي قدرات القوات الجوية الهولندية؟

بعد إعلان استعدادها لتوريد مقاتلات إلى أوكرانيا... ما هي قدرات القوات الجوية الهولندية؟

تمثل هولندا عضوا مؤسسا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ عام 1949، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 39 بين أضخم 145 جيشا في العالم. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T18:13+0000

2023-01-31T18:13+0000

2023-01-31T18:13+0000

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لكن القوات الجوية الهولندية تحتل مرتبة متأخرة مقارنة بالتصنيف الإجمالي لجيشها، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ولفت الموقع إلى أن تصنيف القوات الجوية الهولندية يجعلها في المرتبة رقم 57 بين أضخم 145 قوة جوية في العالم، مشيرا إلى أنها تمتلك 136 طائرة، بينها 102 طائرة فقط في وضع الجاهزية القتالية.وتضم القوات الجوية الهولندية:وتشير الإحصائيات إلى أن هولندا لا تمتلك طائرات مهام خاصة أو طائرات تزود بالوقود في الجو.كما تشير إلى أن عدد ما تملكه من مقاتلات حربية يمكن حشدها في المعارك لا يتجاوز 22 مقاتلة، وهو ما يثير شكوكا حول إمكانية تنفيذ وعدها بشأن إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا.يذكر أن هولندا تمتلك مقاتلات "إف - 16" الأمريكية كما أنها تمثل جزءا من برنامج مقاتلات "إف - 35" الأمريكية وهي من أوائل الدول التي حصلت على هذا النوع من الطائرات، التي تحاول واشنطن الترويج لها عالميا رغم أن خسائر الجيوش التي تستخدمها تجاوزت المليار دولار قبل خوض معركة واحدة.وقال رئيس وزراء هولندا مارك روتي، في تصريح سابق، إن بلاده مستعدة للنظر في احتمال توريد مقاتلات حربية إلى أوكرانيا، لكنه أشار إلى أنها لم تتلق طلبا رسميا من كييف حول هذا الأمر.وتلقت أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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