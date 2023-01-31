https://sputnikarabic.ae/20230131/بعد-لقائه-مع-بلينكن-شكري-يلتقي-بلافروف-فهل-من-رسائل-حملها-1072923833.html

بعد لقائه مع بلينكن... شكري يلتقي بلافروف فهل من رسائل حملها

بعد لقائه مع بلينكن... شكري يلتقي بلافروف فهل من رسائل حملها

نناقش في هذه الحلقة: ماكرون لا يستبعد إرسال مقاتلات لأوكرانيا. وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الروسي في العاصمة موسكو الملفات الإقليمية والدولية. إدانة... 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T14:58+0000

2023-01-31T14:58+0000

2023-01-31T14:58+0000

راديو

بلا قيود

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بعد لقائه بلينكين... شكري يلتقي لافروف فهل من رسائل حملها بعد لقائه بلينكين... شكري يلتقي لافروف فهل من رسائل حملها

وسط مخاوف وتوترات غربية من التقارب الروسي مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى القاهرة، اجتمع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة موسكو، وتمت مناقشة العديد من القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون المصرية الروسية، ورئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة، الدكتور أحمد مصطفى لـ "بلا قيود":وأشار الدكتور مصطفى إلى "أن مصر تحاول أن توازن في العلاقات بين الجانب الغربي والروسي، وغالبية الشعب المصري يدرك أن ما يقوم به الرئيس بوتين هي استكمال لما كان يقوم به الزعيم جمال عبد الناصر لضرب الصهيونية أوالنازية الجديدة في العالم، وبالتالي هناك مؤازرة وتعاطف لما تقوم به روسيا".روسيا ترفض التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بعد إدانتها دمشقأدان تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيمائية دمشق بضلوعها بهجوم دوما الكيميائي عام 2018، والذي أسفر عن مقتل 43 شخصا، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق السلطات السورية، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها لن تتعاون مع المنظمة وأن فريق عمل المنظمة عمل على مهمة تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا.حول هذا الموضوع، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أحمد خازم، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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